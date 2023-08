Toter auf Feldweg in Nidderau – Rettungshubschrauber im Einsatz

Todesursache unklar

In Nidderau stirbt am Dienstagmorgen ein Fahrradfahrer auf einem Feldweg. Die Todesursache ist bislang unklar.

Nidderau – Am Dienstagmorgen (22. August) ist ein Fahrradfahrer auf einem Feldweg in Nidderau-Ostheim (Main-Kinzig-Kreis) verstorben. Das teilte die Polizei am Mittag auf Nachfrage mit. Im Moment gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei dem Todesfall um einen medizinischen Notfall handelte. Aber auch ein Fahrradunfall könne nicht ausgeschlossen werden.

+ Ein Rettungshubschrauber war am Dienstagmorgen (22. August) beim Todesfall in Nidderau Ostheim im Einsatz. © Andreas Koehler

Nidderau: Rettungshubschrauber zur Versorgung von Totem im Einsatz

Zur Versorgung des Fahrradfahrers waren Sanitäter vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Genauere Erkenntnisse verspricht sich die Polizei von den laufenden Ermittlungen. (Jakob von Sass)

