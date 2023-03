Tragischer Unfall im Main-Kinzig-Kreis: Motorradfahrerin gerät in Gegenverkehr und stirbt

Von: Sebastian Richter

Teilen

Im Main-Kinzig-Kreis ist am Freitag eine junge Frau bei einem Motorradunfall gestorben. Die Straße war über Stunden gesperrt.

Offenbach – Tragischer Unfall auf der Verbindungsstraße zwischen Nidderau Windecken und Schöneck Kilianstädten (Main-Kinzig-Kreis): Am Freitagnachmittag (4. März) kam dort eine 25 Jahre alte Motorradfahrerin ums Leben, wie die Polizei berichtet.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kam die junge Frau aus Nidderau in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Frau noch von Ersthelfern behandelt, die 25-Jährige konnte allerdings nicht mehr gerettet werden: Noch an der Unfallstelle erlag sie ihren Verletzungen, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Bei einem schweren Unfall zwischen Nidderau und Schöneck stirbt eine Motorradfahrerin. © Andreas Köhler/5VISION.NEWS

Die Landstraße 3009 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt, ein Gutachter wurde zur Feststellung der Unfallursache hinzugezogen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. (spr)

Zuletzt waren die Einsatzkräfte in Nidderau wegen eines schweren Unfalls auf schneeglatter Fahrbahn im Einsatz. Vier Menschen wurden verletzt.