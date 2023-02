Schwerer Unfall: PKW-Fahrer übersieht Radrennfahrer –Rettungshubschrauber im Einsatz

Rothenbergen

Bei Gründau kollidieren ein Auto und ein Radfahrer. Auch ein Rettungshubschrauber kommt zum Unfallort.

Gründau – Am Dienstagnachmittag (14. Februar) ereignete sich bei Gründau-Rothenbergen ein Unfall, an dem ein Pkw und ein Fahrrad beteiligt waren. Dabei hatte nach Angaben der Polizei die gegen 17 Uhr tief stehende Sonne die Sicht eines Autofahrers beeinträchtigt, sodass er den Fahrradfahrer erst zu spät gesehen hat. Unfallort war die K901 zwischen Gründau-Rothenbergen in Richtung Langenselbold.

Die K901 verläuft parallel zur A66. Auf der anderen Seite gibt es einen Fahrradweg, den der Radrennfahrer jedoch nicht nutzte. Beim Unfall erwischte der Autofahrer den Fahrradfahrer mit dem Außenspiegel. Der Getroffene landete nach dem Zusammenprall im Graben. Immerhin: Der Radfahrer musste nicht mit dem alarmierten Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Sicherheitshalber wurde er jedoch mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Unfall mit Rennradfahrer bei Gründau: Straße eine Stunde lang voll gesperrt

+ Ein Autofahrer übersah einen Fahrradfahrer aufgrund der tief stehenden Sonne. © Andreas Köhler/5VISION.NEWS

Die Feuerwehr Rothenbergen sicherte die Unfallstelle ab. Für eine Stunde war die Straße voll gesperrt. (Jan Oeftger)

