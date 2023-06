E-Bike-Akku löst Brand in Altenwohnheim aus: Mann versucht, Feuer mit Gießkanne zu löschen

Von: Christoph Sahler

In Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) bricht ein Feuer in einem Kellerraum des Altenzentrums aus. Ein Bewohner der Einrichtung muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Rodenbach - Im Altenzentrum in Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) ist am Montagabend (12. Juni) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei Südosthessen berichtet, ging gegen 19.45 Uhr bei der Rettungsleitstelle zunächst die Meldung über eine Rauchentwicklung ein, jedoch stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand in einem Kellerraum der Einrichtung handelte. Ein 88 Jahre alter Bewohner eines Altenzentrums wurde verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge entzündete sich der Akku eines E-Bikes und begann zu brennen. Der 88-Jährige versuchte, das Feuer mit Wasser aus einer Gießkanne zu löschen, erlitt dabei jedoch eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr war bei einem Brand in Rodenbacher Pflegeheim im Einsatz. © Andreas Köhler / 5VISION.NEWS

Brand in Altenwohnheim in Rodenbach - Mann muss mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Die Feuerwehren aus Rodenbach und Langenselbold wurden alarmiert und löschten den Akku. Vorher wurde der betroffene Gebäudetrakt evakuiert. Gefahr für weitere Bewohner des Hauses habe nicht bestanden, erklärte René Herrmann, Gemeindebrandinspektor Rodenbach, gegenüber den Reportern von 5Vision.News: „Das Feuer, beziehungsweise der Rauch, hat sich nur auf den Kellerbereich beschränkt.“ Die Einsatzkräfte hätten jedoch vorsorglich auch alle Räume der Einrichtung auf das Wohl der Bewohner überprüft. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Hintergründe des Vorfalls zu klären.“ (csa)

