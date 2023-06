Frontalzusammenstoß: Zwei Tote, vier Verletzte bei Unfall im Main-Kinzig-Kreis

Von: Niklas Hecht

Teilen

Ein Auto steht an der Unfallstelle bei Schlüchtern im Straßengraben. Bei einem missglückten Überholmanöver sind zwei Menschen tödlich verletzt worden. Vier weitere Menschen erlitten bei dem Frontalzusammenstoß am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wollte ein Autofahrer einen Lkw überholen und übersah beim Ausscheren einen entgegenkommenden Wagen. © picture alliance/dpa/Fuldamedia

In Schlüchtern sterben nach einem missglückten Überholmanöver zwei Menschen. Vier weitere werden schwer verletzt.

Schlüchtern - Am Mittwoch (7. Juni) gegen 16.10 Uhr ereignete sich auf einer Landstraße in der Gemarkung Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren und vier weitere schwer verletzt wurden. Den Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein PKW der Marke Seat, besetzt mit einem 58-jährigen Mann und einem 36-jährigen Mann, die L 3180 von Herolz kommend in Richtung Sannerz.

Auf halber Strecke zwischen den Ortsteilen entschied sich der Fahrer des Seat dazu, einen LKW zu überholen. Leider übersah er dabei einen entgegenkommenden VW, der von einem 46-jährigen Mann und einem 44-jährigen Mann besetzt war. Bei dem Versuch auszuweichen, kam es zu einem verheerenden Frontalzusammenstoß zwischen dem Seat und dem VW. Der Aufprall war so heftig, dass der Seat gegen einen BMW geschleudert wurde. In diesem Fahrzeug befanden sich ein 32-jähriger Fahrer und eine 38-jährige Beifahrerin. Ein weiterer BMW-Kombi wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Zwei Tote, vier Verletzte bei schwerem Unfall im Main-Kinzig-Kreis

Glücklicherweise konnte ein aufmerksamer Motorradfahrer durch eine Notbremsung verhindern, in die Unfallstelle hineinzufahren, stürzte dabei jedoch zu Boden. Die Insassen des Seats verloren noch an der Unfallstelle ihr Leben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Personen im VW und im BMW erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sowohl die Insassen des BMW-Kombis als auch der Motorradfahrer blieben unverletzt.

Der Fahrer des LKWs, der möglicherweise den Unfall nicht bemerkt hatte, setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Landstraße musste für etwa fünf Stunden vollständig gesperrt werden, um die Unfallaufnahme durchzuführen. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Schlüchtern unter der Telefonnummer 0661/96100 zu melden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Niklas Hecht sorgfältig geprüft.

Im Main-Kinzig-Kreis kam es erst vor kurzem auf einer Landstraße zu einem Unfall mit zwei Autos. Beide Fahrer verletzten sich schwer.