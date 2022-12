Schwerer Autounfall im Main-Kinzig-Kreis: Drei Kinder und zwei Erwachsene im Krankenhaus

Von: Christoph Sahler

In Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) kommt es am Dienstagabend (6. Dezember) zu einem schweren Autounfall. Zwei Erwachsene und drei Kinder müssen ins Krankenhaus.

Schöneck – Am frühen Dienstagabend (6. Dezember) ist es auf der Bundesstraße 521 bei Schöneck-Büdesheim (Main-Kinzig-Kreis) zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Laut den Reportern von 5Vision.media wurden dabei drei Kinder und zwei Erwachsene teils schwer verletzt.

Alle Airbags beider Fahrzeuge lösten aus. Ein PKW wurde infolge des Unfalls in den Straßengraben geschleudert. Aufgrund der Verletztenzahl wurde ein sogenannter „Massenanfall von Verletzten“ ausgelöst, was zur Folge hatte, dass ein Großaufgebot des Rettungsdienstes an die Einsatzstelle alarmiert wurde. Alle fünf Verletzten mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert werden.

In Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) ist es zu einem schweren Autounfall gekommen. © 5Vision

Main-Kinzig-Kreis: Schwerer Unfall bei Schöneck – Zwei Autos kollidieren

Aus noch ungeklärten Gründen kollidierten die beiden Fahrzeuge auf der Bundesstraße frontal miteinander. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben mehr als acht Rettungswagen waren mehrere Notärzte und ein Aufgebot der Polizei im Einsatz. (csa)

