Horror-Unfall: Audi kracht in Baggerschaufel – Kind muss reanimiert werden

Von: Florian Dörr

Bei einem schweren Unfall im Main-Kinzig-Kreis werden vier Personen, darunter zwei Kinder, verletzt. Die Schaufel eines Radladers hatte einen Audi aufgeschlitzt.

Biebergemünd - Bei einem schweren Unfall in Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Jungen im Alter von zwei und vier Jahren. Ein Kind musste im Laufe des Abends reanimiert werden, wie die Reporter von 5vision.media berichten, die sich auf Informationen des Rettungsdiensts beziehen. Das schwer verletzte Kind wurde in der Nacht durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik der Maximalversorgung verlegt. Offenbar wurden bei Verletzten Körperteile abgetrennt.

Der Unfall hatte sich gegen 21 Uhr zwischen Roßbach und Bieber ereignet.

Schwerer Unfall im Main-Kinzig-Kreis an B276: Schaufel eines Radladers schlitzt Pkw auf

Nach Polizeiangaben vom Freitag (2. Dezember) hatte ein 33-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend (1. Dezember) auf der B276 möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi verloren und war aus einer scharfen Kurve heraus in eine Baumaschine gefahren, die auf einem Firmengelände abgestellt war. Das Fahrzeug fing bei dem Aufprall Feuer. Die Schaufel des Radladers schlitzte das Fahrzeug auf der Fahrerseite förmlich auf - das Lenkrad war bis zur B-Säule des Pkw geschoben.

Sowohl der Fahrer als auch die 41-jährige Beifahrerin und die beiden Kinder erlitten beim Unfall im Main-Kinzig-Kreis schwere Verletzungen. © 5vision.media

Schwerer Unfall im Main-Kinzig-Kreis an B276: Ersthelfer werden von Notfallseelsorge betreut

Sowohl der Fahrer als auch die 41-jährige Beifahrerin und die beiden Kinder erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ob es sich bei den erwachsenen Fahrzeuginsassen um die Eltern der beiden Kinder handelt, stand zunächst nicht fest.

Der brennende Audi konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Unfallstelle wurde abgesperrt, zur Ermittlung der Ursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Ersthelfer - unter anderem Nachbarn am Unfallort - und Einsatzkräfte wurden noch während des Einsatzes von der Notfallseelsorge betreut.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0. (fd)

