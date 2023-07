81-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis von Lkw mitgeschleift

Von: Robin Kunze

Am Montagnachmittag gerät ein 81 Jahre alter Mann unter eine Sattelzugmaschine und wird schwer verletzt. Wie das offenbar unbemerkt passieren konnte, ist ungeklärt.

Bad Orb - Es begann mit einem Verkehrsereignis, wie man es im Straßenverkehr dutzende Male am Tag erlebt. Ein Lkw-Fahrer, der am Montagnachmittag (3. Juli) in seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) auf der Würzburger Straße in Richtung der Frankfurter Straße fährt, hält gegen 14.45 Uhr an einer roten Ampel. So habe es der 52-Jährige laut Polizeibericht selbst berichtet.

Am Montag geriet ein 81 Jahre alter Man aus Bad Orb unter eine Sattelzugmaschine. Wie das vom Fahrer unbemerkt passieren konnte, ist offen. (Symbolbild) © Boris Roessler / dpa

Eine Fußgängerin habe dabei die Straße überquert. Anschließend setzt der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Doch dauert es nicht lang, bis ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ihm das Zeichen gibt: Sofort anhalten!

Unfall im Main-Kinzig-Kreis: Senior gerät unter Lkw in Bad Orb

Ein Fußgänger, es handelte sich hierbei um den 81 Jahre alten Senior, war offenbar in der Würzburger Straße in Höhe der Spessart-Klinik unter den Lastkraftwagen geraten. Wie das passieren konnte, ist noch offen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. In dem Zusammenhang werden Unfallzeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizeistation Bad Orb zu melden.

