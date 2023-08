Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts – 62-Jährige in U-Haft

Im Main-Kinzig-Kreis soll es ein versuchtes Tötungsdelikt gegeben haben: Eine 62-jährige Frau habe einen 79-Jährigen und sich selbst töten wollen.

Gründau/Hanau – Nachdem am Sonntagnachmittag (13. August) in einem Einfamilienhaus in Gründau-Rothenbergen (Main-Kinzig-Kreis) zwei Personen in lebensbedrohlichem Zustand aufgefunden wurden, haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch (16. August) mitteilten.

Verdacht des versuchten Tötungsdelikts in Gründau – Angehörige finden 62-Jährige und 79-Jährigen

Angehörige hätten die 62-Jährige und den 79-Jährigen gefunden, woraufhin beide Personen von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert worden seien und sich mittlerweile außer Lebensgefahr befänden. Nach Aufnahme der Ermittlungen hätten sich jedoch dringende Hinweise darauf ergeben, dass die 62-Jährige versucht habe, den 79-Jährigen und sich selbst zu töten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zu möglichen Motiven der Frau – etwa gesundheitlichen Problemen – machten die Behörden keine Angaben.

Hilfe bei Suizidgedanken Um Nachahmungseffekte zu vermeiden, berichten wir gemäß Pressekodex nur sehr zurückhaltend über Suizide und verzichten daher auch in diesem Fall auf die Nennung weiterer Details. Wenn die Gedanken um den Suizid kreisen, bieten verschiedene Organisationen Hilfe und Auswege an: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Hier sind rund um die Uhr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichbar, mit denen man Sorgen und Ängste teilen kann. Die Telefonseelsorge bietet auch einen Chat an: telefonseelsorge.de. Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die „Nummer gegen Kummer“ – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 111 0 333. E-Mail-Beratung für Jugendliche gibt es auch über die Website U25 Deutschland und über Jugendnotmail.

Die Staatsanwaltschaft habe die Tatverdächtige daraufhin vorläufig festnehmen lassen und beim Amtsgericht Hanau einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt. Dieser sei am Dienstag (15. August) antragsgemäß von der zuständigen Ermittlungsrichterin erlassen worden, weshalb sich die 62-Jährige nun in einer Justizvollzugsanstalt befinde. Ebenfalls im Main-Kinzig-Kreis wird ein Mann verdächtigt, seine 32-jährige Ehefrau getötet zu haben. (cas)