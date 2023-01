Nach Telefonat spurlos verschwunden: Polizei bitte bei Suche nach Frau um Hilfe

Von: Christoph Sahler

Eine 29-jährige Frau verschwindet im Main-Kinzig-Kreis spurlos. Zuletzt hatte sie mit einem Angehörigen telefoniert. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gründau - Wo ist Elbieta Kusmierczyk aus Gründau? Das fragt die Kriminalpolizei Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 29-jährigen Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis.

Die Vermisste telefonierte laut Polizeiangaben am Donnerstag, 12. Januar, gegen 13 Uhr, mit einem Angehörigen. Sie gab am Telefon an, sich zu diesem Zeitpunkt an einer Bushaltestelle, nahe einem Discounter, in der Leipziger Straße in Gründau-Lieblos zu befinden. Sie wollte mit dem Bus zu einer Bank nach Gelnhausen fahren. An ihrer Arbeitsstelle in Gründau-Rothenbergen erschien die Vermisste am selbigen Abend nicht.

Die Polizei sucht nach dieser Frau aus Gründau im Main-Kinzig-Kreis. © Polizei

Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis vermisst - Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

In der Vermisstenmeldung wird die 29-Jährige wie folgt beschrieben:

1,45 Meter groß,

normale Figur,

kindliches Erscheinungsbild,

kurze blonde Haare,

Zuletzt war sie mit einem gelben Wintermantel mit grauem Pelz an der Kapuze, schwarzer Leggings und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Zudem führt sie wahrscheinlich eine schwarze Umhängetasche mit Adidas-Logo mit.

Die Vermisste könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 / 8270 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (csa)

