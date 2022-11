Vermisst: Mann verschwindet spurlos - Polizei mit Bitte an Bevölkerung

Von: Florian Dörr

Ein 84-Jähriger aus Schlüchtern verschwindet spurlos. Die Polizei sucht unter anderem mit einem Hubschrauber und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Schlüchtern - Zuletzt wurde er am Dienstag (22. November) gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur: Die Polizei im Main-Kinzig-Kreis sucht nach Karl-Theodor Hahn und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der 84-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Beschrieben wird der Vermisste aus Schlüchtern wie folgt:

Vermisst in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis): Polizei sucht mit Hubschrauber nach 84-Jährigem

1,65 Meter groß

Hagere Statur

Grauer Haarkranz

Wahrscheinlich ist er mit einer dunklen Hose, einem dunklen knielangen Mantel und einer dunklen Mütze bekleidet, wie die Polizei im Main-Kinzig-Kreis mitteilt. Der Gesuchte aus Schlüchtern wurde zuletzt am Dienstag (22. November) gegen 10 Uhr in der Grabenstraße gesehen. Zu einem vereinbarten Termin am Dienstagmittag erschien er nicht. Hinweise deuten darauf hin, dass er sich gegen 17 Uhr am Ortsrand von Schlüchtern aufgehalten haben könnte.

Die Polizei sucht nach einem 84-Jährigen aus Schlüchtern. Er gilt als vermisst. © Polizei Südosthessen

Vermisst in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis): Polizei bittet um Mithilfe - Wo ist 84-Jähriger?

Im Rahmen der Vermisstensuche war am Dienstag bereits ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des 84-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (fd)

Weiterhin sucht die Polizei in Offenbach nach einer vermissten 17-Jährigen. Sie ist seit Wochen verschwunden.