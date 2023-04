Sturmböen und Dauerregen: DWD gibt Unwetter-Warnung für Südhessen heraus

Von: Niklas Hecht

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Der DWD gibt eine Unwetterwarnung für Teile Südhessens heraus. Der Dauerregen sorgt an vielen Flüssen für Hochwasser.

Gießen - Das Tief über Hessen sorgt auch am Wochenende für Regen - und zwar für so viel, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Offenbach und Umgebung vor Hochwasser und überfluteten Straße warnen. Der DWD hat für Teile Südhessens eine Unwetterwarnung vor „Ergiebigem Dauerregen“ herausgegeben. „Schließen Sie alle Fenster und Türen“, schreibt der Wetterdienst auf seiner Internetseite.

An 16 Pegeln in Hessen seien die Meldestufe 1 überschritten, teilte das Landesamt am Samstagvormittag mit. Betroffen vom Hochwasser seien laut HLNUG die Flüsse Lahn, Fulda, Kinzig und Nidda sowie deren Zuflüsse.

Betroffen von der Dauerregen-Warnung des DWD ist:

Main-Kinzig-Kreis

Sturmböen und Dauerregen in Südhessen

Zudem warnt der Wetterdienst in der Region um Offenbach, Hanau und Darmstadt vor Sturmböen. Vereinzelt könnten Äste herabstürzen. Grundsätzlich sollte auf herabfallende Gegenstände geachtet werden.

„Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 75 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden“, schreibt der DWD in Offenbach.

Betroffen von der Sturmböen-Warnung sind:

Stadt Darmstadt

Kreis Darmstadt-Dieburg

Odenwaldkreis

Kreis Bergstraße

Dauerregen in Südhessen: Auch am Sonntag bleibt es regnerisch

Auch morgen bleibt es in Hessen regnerisch. Die Dauerregen-Warnung des DWD gilt zunächst bis zum Sonntag (2. April), 8 Uhr. Die Wasserstände an den innerhessischen Gewässern würden zum Sonntag hin vielerorts noch weiter ansteigen, teilte das Landesamt für Naturschutz mit. „Vereinzelt sind Überschreitungen der Meldestufe 2 nicht auszuschließen. Die Hochwasserlage wird vorerst noch andauern.“ (nhe)