Spessarträuber holt sich Schafe: Hier sind aktuell Wölfe in Hessen unterwegs

Von: Anna Kirschner

Hintergrund und Karte: Wie viele Wölfe gibt es aktuell wo in Hessen? Diesen Sommer haben Wölfe schon mehrere Tiere im Main-Kinzig-Kreis getötet.

Jossgrund – Nach jüngsten Verdachtsfällen von Wolfsrissen im Jossgrund im Main-Kinzig-Kreis und Hilders im Landkreis Fulda müssen die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen noch abgewartet werden, bevor sicher ist, ob ein Wolf beteiligt war. Das wird mindestens zwei bis drei Wochen dauern, teilt das Wolfszentrum am Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit Sitz in Wiesbaden mit.

Mehrere Nutztierrisse durch Wölfe im Main-Kinzig-Kreis

Dass aber im Main-Kinzig-Kreis aktuell Wölfe unterwegs sind, gilt als sicher. Denn im Juli wiesen die Fachleute die DNA des Weibchens „GW3092f“ in drei Fällen an Schafen und einer Ziege im Gebiet von Bad Soden-Salmünster und dem Gutsbezirk Spessart nach. Im Mai fanden die Experten die DNA der Wölfin auch schon an Dam- und Gatterwild in Schlüchtern.

Das Wolfszentrum am HLNUG Das Wolfszentrum Hessen ist für das Monitoring der Tiere in Hessen zuständig und zentraler Ansprechpartner zum Thema Wolf. Es koordinierte und betreut mit Partnern die Wolfshotline und die fachliche Beratung von beispielsweise Tierhaltern. (anki/HLNUG)

Auch im Odenwald und Nordhessen gibt es Wölfe

Doch wo gibt es aktuell noch Wölfe in Hessen? Dem Monitoring des Wolfszentrums zufolge, das online einsehbar ist, war im Juli mindestens ein Wolf im Odenwaldkreis in Südhessen unterwegs. Das zeigen zwei Fotos aus Oberzent im Odenwaldkreis, die eine private Wildkamera aufgezeichnet hat. Oberzent liegt südlich von Michelstadt und Erbach. Die Fotos zeigt ebenfalls die Website des Wolfszentrums.

So kann es aussehen, wenn ein Wolf in die Fotofalle tappt: Hier war im Mai 2023 ein Tier in Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) unterwegs. © HLNUG

Für Juni konnten zwei Übergriffe von Wölfen auf Nutztieren im Main-Kinzig-Kreis und im Kreis Fulda nachgewiesen werde. Im Jossgrund und in Gersfeld töteten Wölfe insgesamt zwei Schafe und verletzten ein Schaf. Im Fall Gersfeld war es der männliche Wolf „GW3179m“; er ist der Nachweisliste zufolge bereits mehrfach in der Region unterwegs gewesen und stammt von einem Rudel am Truppenübungsplatz Wildflecken ab. Welcher Wolf im Juni im Main-Kinzig-Kreis Tiere tötete, ist allerdings nicht sicher.

Die genetischen Nachweise von Wölfen Eine individuelle Identifizierung eines Wolfs ist nur über die Auswertung von Genmaterial möglich. Die Abkürzungen wie hier beispielsweise “GW3092f“ sind Laborkürzel und stehen für: Genetic Wolf (GW), die Labornummer des Tieres sowie das Geschlecht (f/weiblich oder m/männlich). Analysiert werden die Proben werden im Fachgebiet Naturschutzgenetik des Senckenberg-Forschungsinstituts am Standort Gelnhausen. Das Monitoringjahr jeweils vom 1. Mai bis 30. April richtet sich nach dem Fortpflanzungsrhythmus der Wölfe. (anki/HLNUG)

In Nordhessen verzeichnet das Wolfszentrum aktuell weniger Sichtungen. Zuletzt tappte ein Wolf Anfang Juni in eine Fotofalle im Werra-Meißner-Kreis südöstlich von Kassel.

Karte zu Wölfen und Wolfsrudeln in Deutschland und Hessen

Generell gibt es in Hessen mehrere bestätigte Wolfsterritorien. Seit 2008 gab es in Hessen neun etablierte Wolfsterritorien, erklärt das Wolfszentrum. Drei Territorien seien aber bereits erloschen, da die Tiere, die dort als sesshaft galten, nicht mehr nachgewiesen werden konnten. „Im letzten Monitoringjahr 2022/23 wurden vier Territorien bestätigt und zwei neu ausgewiesen“, schreibt eine Vertreterin des Wolfszentrums.

In den Territorien „Butzbach“ (Mittelhessen), „Spangenberg“ und „Ludwigsau“ (Nordhessen) sei jeweils ein einzelnes Tier sesshaft. Rudel mit Reproduktion gebe es in den Territorien „Rüdesheim“ (nahe Wiesbaden), „Waldkappel“ (Nordhessen) und „Wildflecken“ (nahe Fulda). Im Monitoring sind 12 Welpen erfasst. Zwei dieser Welpen sind bereits bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen; sie gehörten zum Wildfleckener Rudel, das an einem Truppenübungsplatz in der Rhön grenzübergreifend zu Bayern sesshaft ist.

Ein Territorium wird dann ausgewiesen, wenn ein Individuum über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten in einem Gebiet nachgewiesen werden kann. (Anna Kirschner)