Direkt am Ortsrand Schaf gerissen – Jagt ein Wolf im Main-Kinzig-Kreis in Menschennähe?

Von: Anna Kirschner

Womöglich haben Wölfe allein seit Sonntag mehrere Schafe in Jossgrund und bei Fulda gerissen. „Man fühlt sich nicht mehr sicher“, sagt ein Schafhalter aus dem Spessart.

Jossgrund/Hilders/Wiesbaden – Traurige Nachricht aus der Spessartgemeinde Jossgrund im Main-Kinzig-Kreis: Im Ortsteil Lettgenbrunn wurde ein Schaf getötet. Der Jäger Stephan Voigt berichtet, dass man im Ort einen Wolf hinter der Tat vermutet. Aufgefunden wurde das tote und halb aufgefressene Tier am Donnerstagmorgen (3. August). Womöglich hat in der Nacht ein Wolf Jossgrund aufgesucht und das Tier gerissen.

Womöglich riss ein Wolf in Jossgrund in Hessen ein Schaf

„Das war direkt am Ortsrand. Dort gibt es auch Kinder“, erzählt Voigt. Er lebt in Mühlheim am Main und ist regelmäßig als Jagdgast im Main-Kinzig-Kreis. „Die Schafe standen hinter dem Haus und waren nicht von einem wolfssicheren Zaun umgeben, aber Wölfe gehen auch über solche Zäune und holen sich ihr Fressen“, meint er. Jetzt seien vom Schaf nur noch ein Gerippe übrig. Auf Fotos von Voigt erkennt man, dass der mutmaßliche „Täter“ beim Fressen die Wirbelsäule freigelegt hat.

In Jossgrund wurde ein Schaf getötet und großteils gefressen. Der Halter und ein Jäger vermuten, dass ein Wolf dahinter steckt. © Stephan Harald Voigt

„Man fühlt sich einfach nicht mehr sicher“, beschreibt der Schafhalter Berthold Krämer in einem Video, dass Voigt aufgenommen und der Redaktion zur Verfügung gestellt hat (siehe oben). „Man sieht ja, er ist in der Nähe der Wohnhäuser hier. Ich nehme an, wenn hier Kinder spielen, der Wolf weiß, glaube ich, nicht, dass er sich von den Kindern fernhalten soll.“ Außerdem meint er, dass es eine Gefahr darstellt, falls Nutztiere oder Wild durch einen Wolf aufgescheucht würden, sodass sie auf die Straßen rennen.

„Wir haben den Wolf nicht bestellt“, sagt der Schafhalter. Die wolfssichere Einzäunung sei mit vielen Auflagen verbunden, verursache hohe Kosten und sei arbeitsintensiv. „Was man an Zuschuss bekommt, ist lächerlich, und man hat bald keinen Bock mehr, etwas zu machen“, da man nur noch mit den Auflagen beschäftigt sei, kritisiert Krämer.

Das Hessische Wolfszentrum registriert die Wolfsrisse

Wie Voigt berichtet, ist das Wolfszentrum am Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) informiert. Das Zentrum ist für das Monitoring der Wölfe in der Region zuständig. Auch die Polizei sei informiert, da der Wolf sich so nah an den Ort heranwagte.

Die Schafweide in Jossgrund ist nahe am Ortsrand gelegen. Die anderen Schafe weiden hier noch friedlich. © Stephan Harald Voigt

Aus der Rhöngemeinde Hilders im Landkreis Fulda kam jüngst eine ähnliche Nachricht: Dort sind drei Tiere tot. Möglicherweise hat auch hier ein Wolf zwei Lämmer getötet und ein Schaf so schwer verletzt, dass es eingeschläfert wurde. Das berichtete ffh.de und berief sich auf eine Mitteilung des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG).

Auch in der Rhön bei Fulda könnte ein Wolf Schafe getötet haben

Das Wolfszentrum am HLNUG bestätigte beide Verdachtsfälle. Demnach wurden dem Wolfszentrum am Montag (31. Juli) die toten und verletzten Tiere in Hilders „mit Verdacht auf Wolfsübergriff“ gemeldet. Sowohl dort als auch in Lettgenbrunn haben amtliche Wolfsberater noch am selben Tag vor Ort den Fall dokumentiert und DNA-Proben genommen.

Weitere Sichtungen im Bereich Hilders wurden dem Wolfszentrum in den Tagen danach nicht gemeldet. Die Auswertung der DNA-Probe wird nun mindestens zwei bis drei Wochen dauern. Sobald das Ergebnis feststeht, wird es unter anderem auf der Website des Wolfszentrums veröffentlicht. In den vergangene Monaten wurden mehrere Wölfe in Hessen, auch im Main-Kinzig-Kreis, von Experten nachgewiesen.

Die Vorfälle stoßen wieder die Debatte darüber an, wie man mit dem Wolf in Deutschland umgehen soll. Voigt sagt: „Ich bin kein Wolfsgegner, ich bin durchweg für die Rückkehr der Wölfe nach Hessen, aber man muss ein Wolfsmanagement aufbauen.“ Seiner Meinung nach müsse man „so langsam mit der Jagd beginnen, denn es gibt zu viele Wölfe“.

Was Naturschützer zur Jagd auf den Wolf sagen

Naturschützer haben eine andere Perspektive. Thomas Norgall, der stellvertretende Geschäftsführer des Bunds Naturschutz Hessen, sagt: „Eine Bejagung von Wölfen ist weder rechtlich noch fachlich ein Lösungsweg für das Zusammenleben von Wolf, Mensch und Nutztier. Der Schlüssel heißt Herdenschutz.“ Durch eine allgemeine Bejagung würden Wölfe nicht lernen, sich von Weidetieren fernzuhalten.

„Wölfe, die lernen, dass Schafe gleich Stromschlag gleich Schmerz bedeuten, lassen Weidetiere in Ruhe. Die wenigsten Wölfe reißen Nutztiere, halten aber jeden anderen Wolf aus ihrem Revier fern. Sesshafte Wölfe, die keine Weidetiere angreifen, sind effektiver Herdenschutz.“ Werden jedoch Wölfe abgeschossen, könnten neue ihr Territorium besetzen, die das noch nicht gelernt haben. „Die Zerstörung von Rudelstrukturen durch Bejagung kann sogar zu mehr Weidetierrissen führen. Das kann niemand wollen“, sagt Norgall.

Einem Abschuss von einzelnen Wölfen, die mehrfach ordnungsgemäßen Herdenschutz überwunden haben, stimme der BUND zu, einer willkürlichen Bejagung jedoch nicht. Der Wolf habe in Hessen ein Lebensrecht, Mehraufwendungen in der Nutztierhaltung müssten gemeinschaftlich getragen werde, sagt Norgall. „Da niemand den Wolf ausrotten will: Wo in Hessen soll er leben dürfen? Wie viele Wolfe sind zu viel? Dazu schweigen die Befürworter der Wolfsjagd.“ (Anna Kirschner)