13-Jährige mit Langhaar-Collie Uli auf Titeljagd

Unzertrennlich und sportlich erfolgreich: Lucy Sander (links) und ihr Langhaar-Collie Uli. Rechts Margit Sander, die sich beim Hundesportverein Mainhausen als Übungsleiterin engagiert. © hoh

Mit 13-Jahren hat Lucy Sanders vom Hundesportverein Mainflingen bereits die deutsche Meisterschaft in „Rally Obedience“ gewonnen.

Mainhausen – „Super bist du, toll machst du das“, lobt Margit Sander ihren Vierbeiner Uli. Bei der Hundesportart „Rally Obedience“ steht das Team Hund-Mensch im Mittelpunkt. Vierbeiner und Hundeführer bilden eine möglichst perfekte Einheit – das ist auch das Erfolgsgeheimnis der 13-jährigen Lucy Sander und ihrer Uli, einem an den in den 1970er Jahren populären TV-Hund „Lassie“ erinnernden Langhaar-Collie. Das Duo holte sich im Vorjahr bei den deutschen Meisterschaften den Titel in der Klasse 1.

Der Teenager aus Karlstein und seine Oma Margit Sander sind auf den Hund gekommen. Das Duo ist landes- und bundesweit im aufstrebenden Hundesport „Rally Obedience“ erfolgreich unterwegs. Im März wurden sie, beide Mitglied im Hundesportverein (HSV) Mainflingen, bei einer Ehrungsstunde im Winterrefektorium des früheren Seligenstädter Klosters von Landrat Oliver Quilling für ihre Erfolge geehrt.

Lob und Leckerlis für ausgeführte Übungen

„Bei Rally Obedience kommt es auf das korrekte Ausführen von Gehorsamsübungen an. Der Hundeführer gibt durch Ansprache sowie Körper- und Handzeichen Kommandos an den Hund“, erläutert Margit Sander. Auch, dass der Vierbeiner gelobt wird. „Man darf dem Hund nach der korrekten Ausführung Leckerlis geben. Das ist nicht in allen Hundesportarten erlaubt.“ Margit Sander betont, dass es bei dieser noch jungen Hundesportart um den Spaß für Mensch und Tier geht, um das Stärken der Bindung zwischen Vierbeiner und Hundeführer. Kommandos wie „Sitz“, „Platz“ und das korrekte Herumführen des Hundes etwa gehören zu den Übungen, die Erwachsene bei Wettkämpfen in vier Minuten – Jugendliche in fünf Minuten – auf dem Parcours ausführen.

„In der Beginnerklasse müssen 14 Übungen, die auf den im Parcours aufgestellten Hinweisschildern angegeben sind, absolviert werden. Man startet mit 100 Punkten, bei Fehlern in der Ausführung werden Strafpunkte abgezogen“, erläutert Margit Sander und ergänzt, dass die Punkteabzüge zumeist bei Fehlverhalten des Hundeführers zustande kommen. In den Klassen 1 bis 3 stehen mehr Übungen an. „Oft lesen die Hundeführer die auf den Schildern stehenden Kommandos nicht richtig. Das Schöne an diesem Sport ist, dass alle Hunderassen an den Start gehen können und der Erfolg zweitrangig ist. Immerhin bekommt jeder Starter eine Schleife als Anerkennung für die Teilnahme“, erzählt Margit Sander bei unserem Besuch auf dem Hundesportplatz in Mainflingen.

Titel bei Landes- und deutschen Meisterschaften geholt

Allerdings stellte sich bei Lucy und Uli neben dem Spaß am Sport auch der Erfolg ein. Im vergangenen Jahr holte sich das Duo den Titel bei den Landesmeisterschaften in der Klasse „Beginner“. „Und auch bei den deutschen Meisterschaften holten sie den Titel, dann in der Klasse 1“, erzählt die im 350 Mitglieder zählenden Hundesportverein (HSV) Mainflingen als Übungsleiterin engagierte Großmutter. „Ende Oktober steht bei Schwäbisch Hall die Titelverteidigung an. Wir freuen uns schon darauf, das Hotelzimmer ist gebucht. Obwohl, so richtig kann man den Titel nicht verteidigen, denn man startet ja dann als Vorjahressieger in der nächst höheren Klasse.“

„Mir bereitet Hundesport viel Spaß, weil ich da viel mit Uli unternehmen und mit meiner Oma zusammen sein kann. Uli und ich sind ein Team“, sagt Lucy, die neben der erfahrenen Collie-Dame Uli nun auch die zweijährige „Indi“, ein Sheltie-Zwerg-Collie, für gemeinsame Auftritte im Hundesport trainiert.

„An diesem Sonntag startet Lucy mit Indi bei den Hessenmeisterschaften. Und am 28. Oktober geht sie mit Uli bei den deutschen Meisterschaften an den Start“, zählt Margit Sander auf. Neben ihrer großen Hundeliebe hat Lucy, die nach den Ferien die achte Klasse einer Alzenauer Schule besucht, ein weiteres Hobby: Tanzen. Sie ist Mitglied im Trachtenverein Hörstein, tanzt volkstümlich beim Maibaumaufstellen, mag aber auch moderne Tänze. (Von Holger Hackendahl)