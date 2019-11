Erster Beigeordneter Reuter vertritt erkrankte Bürgermeisterin Disser

Seit fast drei Monaten führt Torsten Reuter als ehrenamtlicher Erster Beigeordneter die Amtsgeschäfte für die erkrankte Bürgermeisterin Ruth Disser (beide SPD).

Mainhausen – Im Interview äußert sich der Geschäftsführer einer Firma aus der Dienstleistungsbranche zur Doppelbelastung und zur Sinnhaftigkeit eines hauptamtlichen Ersten Beigeordneten. Reuter ist 57 Jahre alt, es ist seine erste Wahlperiode in der Gemeindevertretung. Er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.

Bürgermeisterin Ruth Disser ist seit Ende August krankgeschrieben. Was können Sie über ihre Erkrankung sagen?

Nachdem ich mit Ruth Disser gesprochen habe, kann ich Sie darüber informieren, dass eine Überlastungsdepression diagnostiziert wurde. Sie muss auf Anraten ihrer Ärzte ihre Situation sehr ernst nehmen und jegliche Belastung vermeiden. Sobald es ihr besser geht, wird sie gern selbst Stellung dazu nehmen.

Seit circa drei Monaten führen Sie die Amtsgeschäfte als ehrenamtlicher Erster Beigeordneter. Wie lässt sich Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer eines Unternehmens der Dienstleistungsbranche in Neu-Isenburg mit den umfangreichen Aufgaben eines Verwaltungschefs vereinbaren? Und wie sieht Ihr Tagesablauf aus?

Meine beruflichen Umstände geben mir glücklicherweise die Flexibilität, die für die gleichzeitige Ausübung beider Tätigkeiten zwingend notwendig ist. Frühmorgens stehen die verwaltungsinternen Termine und Besprechungen im Rathaus auf dem Programm. Wir takten das sehr eng, alle Verantwortlichen unterstützen mich durch gute Vorbereitung dieser Gespräche. Später im Büro kann ich mittels Handy und E-Mail mit der Verwaltung kommunizieren und wenn nötig weitere Themen bearbeiten. Sehr wichtige Termine nehme ich aber an Ort und Stelle wahr. Abends folgen die Sitzungen der politischen Gremien, Gespräche mit Bürgern, Firmen oder externen Beratern.

Wie können Sie dem immensen Arbeitsaufwand gerecht werden? Wie viel können Sie delegieren – und wie viel muss liegen bleiben?

Da ist in der Tat Teamarbeit und Unterstützung unerlässlich. Die Verantwortlichen in der Verwaltung haben sich sehr rasch auf die neuen Anforderungen eingestellt, das läuft inzwischen nahezu reibungslos. Der Landrat und die Kreisaufsicht haben Hilfe angeboten. In zwei Problemfällen sind uns der Bürgermeister der Stadt Seligenstadt und die Stadt Offenbach entgegengekommen. Bei repräsentativen Aufgaben springen meine Fraktion und Mitglieder des Gemeindevorstands ein. Der Beigeordnete Frank Kollmus vertritt mich, wenn ich geschäftlich bedingt unterwegs bin. Und die wahrscheinlich wichtigste Unterstützung kommt von meiner Frau.

Welche Themen haben bei Ihnen Priorität?

Da besteht eigentlich kein Unterschied zur Arbeit im Unternehmen: An erster Stelle stehen die Mitarbeiter, dann die Belange der Kunden, in diesem Fall also der Bürger, danach kommen die wichtigen Projekte. In der Kommune spielt auch das Thema Kommunikation eine sehr wichtige Rolle.

Wann Ruth Disser zurückkehrt, ist derzeit ungewiss. Wie lange, glauben Sie, können Sie diese Doppelbelastung meistern?

Auch wenn ich einen Vertretungsfall solchen Umfangs vorher nicht in Betracht gezogen habe: Ich habe mich in dieses Amt wählen lassen und stehe zu meiner Verpflichtung. Zumindest solange mein privates Umfeld, mein Arbeitgeber und meine Gesundheit mitspielen. Es ist anstrengend, aber befristet machbar. Ruth Disser muss die Zeit haben, die sie braucht, vollständig genesen zu können.

Sie sind einer von zwei ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten im Kreis Offenbach, alle anderen Kommunen haben einen hauptamtlichen Vertreter für den Bürgermeister. Ist es Zeit, mit Blick auf die derzeitige Situation in Mainhausen eine Diskussion über einen hauptamtlichen Ersten Beigeordneten zu führen?

Das ist tatsächlich eine wichtige Frage, die vor dem aktuellen Hintergrund politisch diskutiert werden sollte. Die finanzielle Größenordnung und Vielfalt der Themen einer Gemeinde wie Mainhausen verlangen eine geregelte Arbeitsteilung. Dies schließt gegenseitige Absprache und Hilfestellung besonders bei komplexen und anspruchsvollen Aufgaben ein. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Rolle eines hauptamtlichen Beigeordneten bereits durch einige gute Entscheidungen im Haushaltsjahr von selbst bezahlt macht.

Das Gespräch führte Oliver Signus