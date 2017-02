Ausschuss berät über  höhere Hundesteuer

Mainhausen - Im Vorfeld der Abstimmung über den Doppelhaushaltes für die Jahre 2017/2018 verabschiedeten die Mainhausener Gemeindevertreter drei sogenannte Ergänzungsanträge aus der Bürgerschaft. Von Oliver Signus

Zu den wenigen Anträgen der Mainhausener Bürger zum Etatentwurf (Bürgerhaushalt) gehörte die Anregung, dass auf dem Waldfriedhof künftig pflegeleichte Gräber möglich sein sollten. Als Beispiel dienten die Wiesengräber für Sarg- oder Urnenbestattung, die im Rodgau zur Verfügung stehen. Des Weiteren sollte das Holzkreuz auf dem Dach behandelt werden. Die Friedhofsverwaltung der Gemeinde Mainhausen wies in einer Stellungnahme zur Vorlage darauf hin, dass es bereits möglich sei, sich anonym bestatten zu lassen. Dabei handele es sich ebenfalls um pflegeleichte Gräber. Für die Eröffnung weiterer Flächen für Grabstätten habe man „etwas in dieser Art angedacht“, jedoch könne dies erst umgesetzt werden, wenn es entsprechende Forderungen gebe. Die Gemeindevertreter votierten ohne Diskussion und einstimmig dafür, dass die Friedhofsverwaltung den Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt berücksichtigen soll. Zudem soll der Gemeindevorstand prüfen, wie mit dem Kreuz verfahren werden könne.

In einem weiteren Antrag aus dem Bürgerhaushalt wurde die Erhöhung der Hundesteuer angeregt. Sie sei im Kreis mit Abstand die niedrigste. Daher solle die Abgabe auf 60 Euro pro Jahr angehoben werden. Die Einnahmen sollten der vollständigen Kostendeckung bei den Sach- und Personalausgaben der Kindertagesstätten dienen. Derzeit müssen Hundebesitzer für das erste Tier 26 Euro pro Jahr zahlen, für den zweiten bzw. dritten Vierbeiner sind 32 bzw. 46 Euro zu zahlen. Eine Entscheidung zu den Anregungen soll im Ausschuss vorbereitet werden.

Nicht entsprochen hat das Gemeindeparlament einem weiteren Antrag aus dem Bürgerhaushalt, der die Verkehrssituation in der Bahnhof- und Schmalwiesenstraße thematisiert. So würden in der Bahnhofstraße die Bürgersteige so zugeparkt, dass Fußgänger kaum Platz hätten. Daher sollte Parkplätze farbig gekennzeichnet werden. Die Ortspolizeibehörde wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass die Bahnhofstraße als Brennpunkt bekannt sei. Daher werde dort regelmäßig kontrolliert, oft bereits ab 6 Uhr. Der Gehweg sei dort unterschiedlich breit, oft reiche der Platz für parkende Autos und Fußgänger, auch mit Kinderwagen. Häufig seien Autos an Ecken geparkt, so dass die Sicht in kreuzende Straßen versperrt sei. Dies werde regelmäßig geahndet. Eine Einzeichnung von Parkflächen ist nach Ansicht der Behörde aber nicht erforderlich, da Rettungskräfte problemlos durch die Straße fahren könnten.

Tierische Gerichtsprozesse des Jahres 2016 Zur Fotostrecke

Für die Spielstraße Schmalwiesenweg im Neubaugebiet in Zellhausen wurde im Bürgerantrag das Markieren von Parkplätzen gefordert. „Dann müssten manche Anwohner ihre zugemüllten Garagen leeren und nutzen“, hieß es in der Begründung. Die Behörde wies darauf hin, dass im verkehrsberuhigten Bereich das Parken nur auf gekennzeichneten Flächen gestattet ist. Mit dem Einzeichnen von Parkplätzen ginge ein Drittel der Parkmöglichkeiten verloren. Dann müssten sich die Autobesitzer in umliegenden Straßen Abstellmöglichkeiten suchen. Nicht erreicht werden könne, dass Garagen auch als solche genutzt würden. Laut Baurecht müssten zwar Parkmöglichkeiten geschaffen werden, die Behörde habe aber keine Handhabe, um eine Verpflichtung, diese als solche zu nutzen, umzusetzen.

Rubriklistenbild: © dpa