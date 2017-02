Gartenhütten angezündet

Zellhausen - In Flammen standen in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Gartenhütten sowie ein Aufsitz-Rasenmäher in Zellhausen. Der erste Brand wurde Feuerwehr und Polizei gegen 0.50 Uhr aus dem Areal zwischen Zellhausen und der A3 gemeldet.

Offenbar hatte jemand die Hütte in Brand gesteckt, den Mäher zuvor herausgeholt und etwa 50 Meter entfernt ebenfalls angezündet. Während der Löscharbeiten wurde in gut 200 Meter Entfernung eine weitere brennende Hütte entdeckt. Die Kripo ermittelt. Hinweise an Tel.: 069/8098-1234 oder 06182/89300. (kd)

