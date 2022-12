Camping am Badesee im Ortsteil Mainflingen wird teurer

Teilen

Campingplatz im Mainhausener Ortsteil Mainflingen: Dauercamper und Tagesgäste müssen vom Jahreswechsel an tiefer in die Tasche greifen. © zrk

Ohne Gegenstimmen, allerdings bei Stimmenthaltung der drei UWG-Vertreter, hat die Gemeindevertretung in Mainhausen in ihrer jüngsten Sitzung neue Gebühren für die Nutzung des Campingplatzes in Mainflingen festgesetzt. Sowohl Dauercamper als auch Tagesgäste müssen vom Jahreswechsel an tiefer in die Tasche greifen.

Mainhausen – So zahlen alle, die am Badesee dauerhaft eine Parzelle mit Stromanschluss gepachtet haben, künftig elf statt bisher 10,10 Euro pro Quadratmeter, mithin neun Prozent mehr. Um knapp zwölf Prozent, von 55 auf 65 Euro, steigt das jährliche Entgelt für die Betriebskosten. Strom schlägt künftig mit 55 statt 40 Cent pro Kilowattstunde, die Müllabfuhrpauschale mit 85 statt 80 Euro pro Jahr zu Buche.

Wer mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil als Tagesgast kommt, legt für einen gewöhnlichen Stellplatz ab Januar 11,20 statt bisher 10,50 Euro pro Tag auf den Tisch (plus 6,7 Prozent). Für ein kleines Zwei-Personen-Zelt werden 6,50 (bisher sechs), für ein größeres zehn (bisher 9,50) Euro fällig. Der Mietpreis für eine Hütte, also einen überdachten Wohnwagen mit Terrasse, klettert von 42 auf 46 Euro pro Tag und von 260 auf 270 Euro pro Woche. Strom können Tagesgäste künftig für 75 (statt 60) Cent pro Kilowattstunde oder gegen 4,20 (3,20) Euro Tagespauschale beziehen.

Das Abstellen von Fahrzeugen ist wie bisher lediglich bei Wohnwagen im Preis inbegriffen. Ansonsten werden für ein Auto vom nächsten Jahr an vier (bisher drei) Euro pro Tag fällig. Für Motorräder bleibt es bei einem Euro, Fahrräder sind weiterhin kostenlos. Wer seinen Wohnwagen oder sein Wohnmobil von April bis Oktober auf einem Saisonstellplatz parkt, bezahlt dafür in Zukunft 420 statt bisher 400 Euro. Neu und mit 245 Euro erheblich günstiger ist ein Saisonangebot für die Wintermonate von November bis März.

Merklich mehr zahlt nicht zuletzt, wer den Campingplatz als Abstellort für ungenutzte Wohnwagen oder Reisemobile benutzt: 175 statt bisher 150 Euro fallen für bis zu sechs Monate, 350 statt 300 Euro für ein ganzes Jahr an. Sogenannte Monteurstellplätze für ihre reisenden Mitarbeiter können Firmen für monatlich 245 (bisher 230) Euro ab dem zweiten Monat buchen - in den ersten vier Wochen gilt der übliche Tagespreis.

Vorgeschlagen hatte die neuen Tarife nach Angaben von Bürgermeister Frank Simon die Betriebskommission des kommunalen Eigenbetriebs Campingplatz und Badeseen. Deren Vorsitzender, der Erste Beigeordnete Frank Kollmus, begründete die Aufschläge mit höheren Eigenkosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerung. Auch nach der Erhöhung lägen die Mainflinger Tarife noch unter dem Durchschnitt vergleichbarer Campingplätze in Deutschland. Die Eintrittspreise für Badegäste am See bleiben laut Kollmus unverändert. (zrk)