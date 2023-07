Das Modelabel „Free & Defy“ will weg von fast Fashion

Von: Yvonne Fitzenberger

Die rosafarbenen Shirts, die als Kooperation mit der Tanzschule von Motsi Mabuse („Let’s Dance“) entstanden sind, bilden den einzigen Farbklecks zwischen den klassisch schwarzen und weißen Varianten. © Fitzenberger

Mit ihrer nachhaltigen Mode will das Start-up-Label „Free & Defy“ um seinen Mainhäuser Gründer gegen die Norm rebellieren.

Mainhausen – Durch Debatten über Onlinegeschäfte wie „Shein“ wird immer häufig über sogenannte „Fast Fashion“, also „schnelle Mode“, diskutiert. Die Modemarke „Free & Defy“, mit Sitz in Dietzenbach, will dem Ganzen die Stirn bieten. Tänzerin Motsi Mabuse oder nun auch Real-Madrid-Spieler Brahim Diaz haben bereits T-Shirts des regionalen Labels.

„Nachhaltig, modern und gegen die Norm“ – so beschreibt Larissa Hupf, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Start-up-Unternehmens, die Marke. Sie definiert sich mit dem Gegenbegriff „slow fashion“ („langsame Mode“). Wer die Kleidungsstücke betrachtet, dem fällt direkt auf, dass diese überwiegend in schwarz-weiß gehalten sind. Die Schnitte sind klassisch. Hervor sticht bei den Pullovern der weiße angenähte Saum und der englische, in feinen Lettern geschriebene Spruch, der die Philosophie des Start-ups wieder gibt.

Klassisch, aber ohne Langeweile

Das war, so der Mainhäuser Gründer Enrico Westphal, eine bewusste Entscheidung. „Wir wollen keine ausgefallenen Schnitte oder Trendfarben“, sagt der 38-Jährige. Stattdessen fällt die Wahl auf Schnitt und Farben, die auch in einem oder fünf Jahren wahrscheinlich noch modern sind.

Eine Ausnahme bilden die rosafarbenen Shirts, die für das Tanzevent „Ladies Just Us“ von Motsi Mabuse und Ehemann Evgenij Voznyuk entworfen wurden. Die Rückseite ziert ein Profil, das in einer feinen Linie in die Wörter „Be you“ übergeht. „Hinter der Kooperation steckt hartnäckigkeit und viel Glück“, sind sich Hupf und Westphal einig.

Dabei überlegt sich das Team genau, wem sie eines ihrer T-Shirts oder Hoodies zukommen lassen. „Haben wir uns für jemanden entschieden, dann schauen wir uns seine oder ihre Biografie an“, erläutert Hupf. So zum Beispiel auch bei Tänzerin Motsi Mabuse. Ihr Lebenslauf diente dann als Grundlage für den Spruch, der auf der Rückseite für sie beziehungsweise ihre Tanzschule, mit denen das Start-up ebenfalls kooperiert, geändert wurde.

„Tu, was du für richtig hälst“

Auch wenn der Spruch angepasst wird, bleibt die Botschaft des Start-ups erhalten: „Tu, was du für richtig hältst, auch mal gegen die Norm. Lebe deine Leidenschaft auf deine Art und Weise aus.“ Dies entspricht der Philosophie von Gründer Westphal, der selbst jahrelang Breakdance tanzte. „Die Kleidung, die man trägt, wählt man nach Gefühl aus“, betont der ausgebildete Kaufmann. Auch Hupf stimmt dem zu: „Kleidung drückt aus, wer man ist.“

So hat der 38-jährige Kaufmann in seiner Freizeit – er arbeitet hauptberuflich in einem Unternehmen – aus seiner Leidenschaft für Hoodies das Start-up mit dem nachhaltigen Konzept gegründet. „Ich will damit einen Beitrag zur Umwelt leisten“, betont er.

Kleine Kollektion: Qualität statt Masse

Die Hoodies – sein Markenzeichen – werden aus Biobaumwolle in Portugal produziert. Die Verpackung, eine schwarze Kartonbox, ist so gut es geht plastikfrei und wiederverwendbar. Die Kollektion solle klein bleiben, um auf Qualität anstatt Masse zu setzen. „Wir würden gerne noch mehr Größen anbieten, damit wir jeden mit einschließen“, sagt das Team, aber „bei aller Romantik müssen wir wirtschaftlich denken“. Denn: Mit zu vielen Größen, die am Ende nicht genügend Abnehmer finden, werden, so der 38-Jährige, zu viele Resourcen und finanzielle Mittel verschwendet.

Als nächstes Meilenstein des Mainhäuser Kaufmanns und sein Start-up „Free & Defy“ steht die Ausstattung der Teilnehmer der Tanzweltmeisterstadt aus der Tanzschule von Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk an. (Von Yvonne Fitzenberger)

Schneller Modetrend Das „Cambridge Dictionary“ definiert den Begriff „fast fashion“ als Mode, die billig hergestellt und verkauft wird, sodass Konsumenten öfters neue Kleidung kaufen. Der Ursprung liegt in den 1980er Jahren, als Branchen auf schnelle Reaktion auf Konsumentenverhalten reagierten. Den Höhepunkte erreichte die schnelle Mode um die Jahrtausendwende mit Herstellern wie H&M oder Primark – an der Spitze stehen nun Onlinehändler wie Shein.

Die Ressourcen-verschwenderische Produktion, verwendetes Mikroplastik, nicht einhalten von Arbeitsschutz und schlechte Bezahlung sind einige der Kritikpunkte – diese treffen aber auch teils auf teure Marken zu. (Von Yvonne Fitzenberger)