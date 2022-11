Eigenständiger FDP-Ortsverband in Mainhausen

Der neue FDP-Vorstand (v.l.): Matthias Kemmerer, Felix Walter, Michael John Bobrow und Markus Stang. © p

Die Freien Demokraten haben in Mainhausen wieder einen eigenständigen Ortsverband. Zuletzt waren die Mitglieder dem FDP-Regionalverband Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen zugeordnet, der formal als Dachorganisation im Ostkreis fungierte. „Aufgrund des steten Mitgliederwachstums und hervorragender Wahlergebnisse in den letzten Jahren“ wagt die FDP vor Ort nun den Schritt in die Eigenständigkeit. Im Mainhäuser Gemeindeparlament ist die FDP seit März 2021 mit drei Mitgliedern als Fraktion vertreten.

Mainhausen –Zum neuen Ortsvorsitzenden wählten die Liberalen in ihrer Gründungsversammlung einstimmig Matthias Kemmerer, der in der Fraktion Bau-, Umwelt- und Verkehrspolitik verantwortet. Sein Stellvertreter ist Fraktionschef Felix Walter. Mit Markus Stang übernimmt der Organisator des Kommunalwahlkampfs die Position des Schatzmeisters. Den Vorstand komplettiert Michael John Bobrow als Europabeauftragter. Zu Kassenprüfern wurden Eva-Maria Grimm-Rauschenberger und Paul Schröder bestimmt.

Matthias Kemmerer, der derzeit in Wirtschafts- und Sozialgeschichte promoviert, will die Schwerpunkte auf die Themen Finanz-, Bau- und Demokratiepolitik legen. „Mainhausen steht vor großen Investitionen in die Kinderbetreuung und das neue Rathaus. Zugleich sollen die Personalkosten laut Haushaltsplanentwurf bis Mitte der 2020er Jahre um gut 50 Prozent steigen. Wir werden uns daher mit aller Kraft für solide Kommunalfinanzen einsetzen, um die Gemeinde und die Steuerzahler finanziell nicht zu überfordern.“

Die FDP befürwortet zudem nachdrücklich das geplante Neubaugebiet Zellhausen-Süd: „Wir brauchen eine Außenentwicklung mit Augenmaß, die den Wohnraummangel lindert und zugleich Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik zusammen denkt“, so Kemmerer. Schließlich möchte Kemmerer die FDP als liberale Partei der Mitte verankern: „Kommunalpolitik ist Demokratiepolitik: Wir müssen Probleme lösen, nicht beschreiben. Und das geschieht letztlich immer vor Ort, wenn Staat und Verwaltung funktionsfähig, glaubwürdig und stabil sind.“

Felix Walter betont, dass die FDP bei der letzten Bundestagswahl drittstärkste Partei in Mainhausen wurde. Die FPD wolle interessierten Bürgern noch mehr die Möglichkeit geben, sich mit über liberale Inhalte und Anliegen auszutauschen - auch mit Blick auf die Landes- und Bundespolitik.“ (mho)