Einsatz am Badesee: DLRG übt Rettung aus dem Eis

Mainhausen - Bei einer gemeinsamen Übung haben DLRG Mainflingen und Rodgau am Mainflinger Badesee die Rettung einer ins Eis eingebrochenen Person geprobt. Im „Überlebensanzug“ ging der Retter mit Hilfsmitteln wie Stangen und Rettungsring zu Werke, um den Verunglückten zu retten.

Dieser wurde dann an Land von den Einsatzkräften versorgt. Die Eisrettung ist für die Helfer keine alltägliche Aufgabe. Selbst der Rettungsschwimmer, der das Opfer spielte, konnte ohne fremde Hilfe nicht mehr aus dem Wasser herauskommen. Vor diesem Hintergrund weist die DLRG ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten nicht freigegebener Eisflächen lebensgefährlich ist. „Auch wenn das Eis am Rand tragfähig erscheint, so ist ein Einbrechen jederzeit möglich“, warnt Tim Siebert von der DLRG Mainflingen. Grundsätzlich sollten sich Wintersportler nur an bewachten Gewässern und nie alleine auf das Eis wagen und auf lokale Warnmeldungen achten. (red)