Fokus der Freien Schule liegt seit 25 Jahren nicht nur auf Lerninhalten

Von: Laura Oehl

Auf Augenhöhe wollen Schulleiter Sebastian Kirchen (rechts) und Vorstandsmitglied Sascha Garcia nicht nur miteinander, sondern auch mit ihren Schülern zusammenarbeiten. © Oehl

Vor 25 Jahren öffnete die Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen ihre Türen und unterrichtet seitdem Kinder auf Augenhöhe.

Zellhausen – „Wenn unsere Schüler abgehen, sind sie alle Persönlichkeiten, keine ‘Lernroboter’“, sagt Sebastian Kirchen, Schulleiter der Freien Schule Seligenstadt-Mainhausen, die am kommenden Wochenende ihr 25-jähriges Bestehen feiert. An der privaten Schule schaue man nicht nur auf die Lerninhalte, vor allem personale und soziale Kompetenz stünden im Fokus. „Es gibt natürlich auch hier einen Rahmen, in dem sich die Schüler bewegen, aber es passiert alles auf Augenhöhe“, erklärt Kirchen.

Diese Augenhöhe ziehe sich nicht nur durch den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, sondern auch durch die Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung und dem Vorstand des Trägervereins sowie durch das Lehrerkollegium. „Meine Kollegen sind für mich Kollegen und keine Mitarbeiter“, sagt Kirchen.

Schüler bestimmen mit

Das Mitspracherecht der Schüler zeigt sich unter anderem auch darin, dass besagte Kollegen nicht von der Schulleitung allein, sondern gemeinsam mit einem „Schülerparlament“ ausgewählt werden. „Wenn die Kinder nein sagen, dann sagt der Vorstand auch nein“, so Vorstandsmitglied Sascha Garcia, der – ebenso wie Schulleiter Kirchen – selbst Schüler-Vater ist.

Väter und Mütter waren es auch, die die Freie Schule 1998 ins Leben riefen. Aus einer Gruppe Kita-Eltern ging die Vereinsgründung und schließlich auch die Schuleröffnung vor 25 Jahren hervor. Anfangs noch mit elf Kindern und zwei Pädagoginnen in den Räumen der evangelischen Kirche, besuchen die Schule an ihrem Standort in Zellhausen mittlerweile rund 100 Schüler – aus einem Umkreis von bis zu 60 Kilometern.

„Als wir uns die Schule angeguckt haben, war mein erster Eindruck: Hier ist ganz schön viel Action“, erinnert sich Sascha Garcia an die ersten Berührungspunkte mit der Freien Schule und die Frage „Wie kann das hier laufen?“ Überzeugt habe ihn schließlich auch eine Szene aus dem Unterricht, als ein Schüler wegen mangelnder Konzentration für einige Minuten den Klassenraum verlässt. „Das hat den Unterricht überhaupt nicht beeinflusst und war total selbstverständlich“, erzählt Garcia.

Eltern übernehmen Verantwortung

Dass die Eltern anfangs im Schulalltag hospitieren, ist an der Freien Schule normal. Denn genau wie die Schüler, haben auch sie ein Mitspracherecht – aber auch die Pflicht, mitzuarbeiten. Neben Reinigungs- und Kochdiensten gestalten die Eltern so beispielsweise auch die eine oder andere Schulstunde selbst. Anfangs sei der zusätzliche Arbeitsaufwand schon abschreckend gewesen, erinnert sich Sascha Garcia. „Sobald man mal da ist und die Vorteile der kleinen Gemeinschaft bemerkt, ist es aber wie eine Familie.“

Wichtig sei, dass die Eltern hinter dem Konzept der Schule stehen und mitziehen, sagt Sebastian Kirchen. „Viele unserer Schüler wissen früh, was sie nach der Schule machen möchten. Wenn sie nach einem Praktikum eine Ausbildung angeboten bekommen und die Eltern möchten, dass ihr Kind weiter auf die Schule geht, werden sie unsicher“, so der Schulleiter.

Soziale Kompetenz und Selbstständigkeit vermitteln

Sowohl von Betrieben als auch von Oberstufenschulen bekomme er positive Rückmeldungen zu seinen Schülern – nicht nur wegen der sozialen Kompetenz, auch mit Blick auf die Lerninhalte, die sich von denen der Regelschulen nur wenig unterscheiden. „Wir haben in Hessen seit 2011 ein Kerncurriculum statt eines Lehrplans, nach dem die Schüler innerhalb eines bestimmten Zeitraums bestimmte Kompetenzen erlernen sollen“, erklärt Sebastian Kirchen. „Das gibt uns eine größere Flexibilität bei der Unterrichtsgestaltung.“ Im Vergleich zu einer Regelschule setze die Freie Schule dabei weniger auf detailliertes Fachwissen als darauf, wie man an dieses Fachwissen komme. So gehe es beispielsweise im Geschichtsunterricht nicht darum, Daten auswendig zu lernen, sondern vielmehr darum, die Zusammenhänge zu verstehen, meint Kirchen.

In individuellen Wochenplänen arbeiten die Schüler ihre Aufgaben eigenständig ab. „So lernen sie, sich selbst einzuschätzen und wenn sie an der Oberstufe beispielsweise ein Thema noch nicht hatten, wissen sie, dass sie es sich erarbeiten können.“

Selbstbewusstsein, Verantwortung lernen und eigene Stärken erkennen – das sei letztlich das Ziel der Schulausbildung, sagen Kirchen und Garcia. „Wir wollen den Kindern Werkzeuge für ihre Persönlichkeitsentwicklung an die Hand geben.“ (Von Laura Oehl)

Das Jubiläumsfest der Freien Schule Von 13 bis 22 Uhr wird am Samstag, 8. Juli, auf dem Schulgelände der Freien Schule und der Schulstraße in Zellhausen gefeiert. Für das Sommerfest zum 25-jährigen Bestehen hat sich die Schulgemeinschaft einiges ausgedacht: Rollenbahn, Kletterwand, Spielemobil, Führungen durch die Schule, eine selbst gebaute Cocktailbar, Kinderschminken. Auf der Showbühne tritt neben Tanzvorführungen und Musikgruppen aus den Reihen der Schüler auch die „Rodgau Jazz-Bigband“ auf. Ab 20 Uhr gibt es außerdem Livemusik von der Rock- und Coverband „Take Three“. (Von Laura Oehl)