Post übernimmt Filiale in Mainflingen

Mainflingen - Die Gemeinde Mainhausen informiert darüber, dass die Postfiliale im Ortsteil Mainflingen zum 15. Januar schließt, da das Ladengeschäft aufgegeben wird.

Obwohl kein neuer privater Betreiber gefunden worden sei, müssten die Kunden nicht auf die Dienstleistungen des Unternehmens verzichten. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werde die Deutsche Post wieder selbst vor Ort tätig werden. Die neue Postfiliale öffnet ab 16. Januar in der Lessingstraße 13, der bisherigen Adresse. „Die postalische Versorgung der Bevölkerung bleibt damit weiterhin gewährleistet“, heißt es aus der Vertriebsdirektion Südwest der Deutschen Post. Zu den Öffnungszeiten gibt es bisher keine Rückmeldung. Die Außenstelle der Postbank wird ab diesem Zeitpunkt in die Filiale in Zellhausen verlegt. (kd)

