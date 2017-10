Investor unterschreibt Kaufvertrag für Aureliushof-Areal

Mainhausen - Für rund zwölf Millionen Euro hat die Gemeinde Mainhausen das Grundstück mit dem Seniorenwohnheim-Gebäude Aureliushof an die RD-Invest-GmbH (Aschaffenburg) verkauft. Von Oliver Signus

Ein Vertrag zwischen dem Investor und der Wohntreff-Mainhausen-GmbH wurde gestern Nachmittag unterzeichnet. Gleichzeitig wurde der Vertrag mit dem Aureliushof bis zum Jahr 2042 verlängert. Mit dem Verkauf des Grundstücks Ginkgoring 23 in Mainflingen, auf dem das Seniorenheim Aureliushof steht, hat die Gemeinde gestern Nachmittag ein wenig rühmliches Kapitel Ortsgeschichte geschlossen. Bei einer Pressekonferenz am späten Nachmittag in der Einrichtung gab Bürgermeisterin Ruth Disser bekannt, dass die in Aschaffenburg ansässige RD-Invest-GmbH das Areal für rund zwölf Millionen Euro gekauft hat. Geschäftsführer ist Ralf Domdey, Jahrgang 1965, ein mit Vertriebs-, Marketing- und Immobilienfirmen in Aschaffenburg ansässiger Unternehmer.

Dem Pressegespräch ging der Termin bei einem Notar voraus. Gleichzeitig wurde auch die Zukunft des Seniorenheims sichergestellt. Wie die Verwaltungschefin bekannt gab, läuft der Vertrag weitere 25 Jahre. Der Kaufbetrag soll in den nächsten Wochen überwiesen werden. Bis Ende 2018 solle die Liquidierung der Wohntreff-GmbH erfolgen.

„Bereits begonnene Investitionsmaßnahmen und anstehende Reparaturen in Höhe von rund 300 .000 Euro werden zu Lasten der GmbH in diesem Jahr noch abgeschlossen“, sagte Disser. Weitere 400. 000 bis 500. 000 Euro zahlt Investor Domdey für Renovierungen. Anja Kaiser, seit der Eröffnung 2004 Leiterin des Aureliushofs, ist froh dass die Beschäftigung ihrer Mitarbeiter gesichert ist.

Im Juni hatte die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand mehrheitlich mit dem Verkauf beauftragt. Bereits im Frühjahr habe sich abgezeichnet, dass die Möglichkeit besteht, Gebäude und Grundstück zu veräußern und mit dem Erlös die hohen Schulden der Wohntreff-Mainhausen-GmbH zu decken, für die die Gemeinde eine Patronatserklärung (eine Kreditsicherung) abgegeben hat.

„Interesse am Kauf äußerten einige Investoren“, so Ruth Disser. „Greifbare Angebote gab es im Juni dann insgesamt zwei.“ Der Aufsichtsrat der Wohntreff-GmbH sprach mit beiden Bietern, sichtete die Angebote und prüfte genau, wo die Investoren die Zukunft des Gebäudes sehen. „Ein wichtiger Aspekt war und ist der Erhalt des Aureliushofs als Seniorenheim mit der heutigen Betreiberin“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Torsten Reuter und spricht damit den guten Ruf des Seniorenheimes an.

Die bestehenden Darlehen und die Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von rund neun Millionen Euro der Wohntreff-Mainhausen-GmbH werden zunächst ausgeglichen. „Nach heutiger Kalkulation kann am Ende, nach Zahlung weiterer Abwicklungskosten, der fälligen Steuern und Liquidation der GmbH eine Nettoausschüttung an die Gemeinde Mainhausen von rund zwei Millionen Euro erfolgen“, stellt Torsten Reuter, auch Erster Beigeordneter der Gemeinde Mainhausen, abschließend fest: „Damit ist die Gemeinde nun mit mehr als einem blauen Auge aus dieser unrühmlichen Angelegenheit herausgekommen.“