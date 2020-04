Gottesdienste mit Gugerel auf YouTube

Online-Gottesdienst

Der Gottesdienst von Pfarrer Gurgele in Mainhausen kann via YouTube angesehen werden (Symbolbild).

Die Gottesdienste in der katholischen Kirche Mainhausen können auf YouTube verfolgt werden. Wie Pfarrer Bernhard Gugerel mitteilt, filmt Björn Schubarth die Messfeiern in der Osternacht um 21 Uhr sowie am Ostersonntag ab 12 Uhr und stellt die Videos ins Internet.