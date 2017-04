Hundehasser legen Giftköder aus

Mainflingen - In Mainflingen nimmt ein Hund beim Gassigehen einen Giftköder auf. Ein Tierarzt kann gerade noch das Leben des Vierbeiners retten.

Wie die Gemeinde Mainhausen jetzt mitteilt, haben Hundehasser Giftköder im Ortsteil Mainflingen ausgelegt. Ein Hund hat beim Gassigehen schon einen dieser gefährlichen Köder gegessen. Dank der schnellen Reaktion seines Halters konnte ein Tierarzt den Hund aber noch rechtzeitig retten. Das Ordnungsamt rät jetzt, die Hunde beim Ausführen genau zu beobachten. Am auffälligen Speichelfluss können Hundebesitzer erkennen, ob ihr Vierbeiner vergiftetes Futter gefressen hat. Bei Verdacht sollten sie schnell einen Tierarzt aufsuchen. Hinweise auf die Tierquäler oder Giftköder nehmen grundsätzlich Ordnungsamt oder Polizei an.

Erst vor kurzem war ein Hund in Frankfurt gestorben, nachdem er im Stadtwald einen ausgelegten Giftköder gegessen hatte. Mehrere weitere Vierbeiner konnten durch Tierärzte gerettet werden.

Leserbilder zum Hundetag (Teil 1) Zur Fotostrecke

Ärger zur Brut- und Setzzeit

Gerade im Frühling geraten Hundehalter und ihre Gegner verstärkt aneinander. Grund ist die Brut- und Setzzeit der Wildtiere. Zwischen April und Juni gilt in vielen Kommunen auch bei uns in der Region die Anleinpflicht für Hunde. Oftmals halten sich die Besitzer der Tiere aber nicht daran. Erst vor wenigen Tagen sorgte ein Fall in Obertshausen für Aufsehen. Hier hatte ein Hund einen Storch gejagt. Zwar gilt in der Stadt keine Anleinpflicht, laut Naturschutzbund (NABU) sollten die Besitzer ihre Vierbeiner aber trotzdem an die Leine nehmen, um eine Störung oder gar Gefährdung der Wildtiere zu vermeiden. Auch um ein trauriges Ereignis wie in Großkrotzenburg zu vermeiden. Ein Berner Sennenhund hetzte erst einen Rehbock und verletzte ihn anschließend schwer. Der Halter war dabei nicht in der Nähe und hat sich bis heute nicht bei Polizei und Gemeinde gemeldet. (jo)

Leserbilder zum Hundetag (Teil 2) Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa