Kreis Offenbach: Ehepaar Winter feiert Kronjuwelenhochzeit - 75 Jahre verheiratet

75 Jahren Ehe: Helma und Josef Winter, hier auf einem früheren © , feiern Kronjuwelenhochzeit. Foto: zbo

Das sehr seltene Fest der Kronjuwelenhochzeit feiern die Eheleute Josef und Helma Winter in Mainhausen-Zellhausen (Kreis Offenbach).

Mainhausen-Zellhausen – Der gebürtige Seligenstädter Josef Winter, geboren am 27. August 1925, war Maschinenbauingenieur von Beruf. In Abendstunden besuchte er die staatliche Ingenieurschule in Frankfurt. Mit zwölf Jahren erlernte er verschiedene Musikinstrumente und spielte bei seinem Vater in der Gruppe bei Veranstaltungen und Auftritte mit. Der rüstige Rentner erledigte alle anfallende Arbeiten am Haus noch selbst. Er ist lange Jahre Mitglied beim Sozialverband in Mainhausen. Seine größten Hobbys sind Musik und Malen.

Helma Winter, geborene Kuhn, wurde in Zellhausen geboren und erblickte am 16. März 1928 das Licht der Welt. Nach ihrer Schulzeit erlernte sie den Kaufmannsberuf und arbeitete als kaufmännische Angestellte bis zur Heirat. Dann versorgt sie die Kinder und den Haushalt. Ihre Hobbys umfassten den Garten, Lesen, Handarbeit und die Zeit, die sie mit ihren Enkelkindern verbringt.

Kreis Offenbach: Ehepaar Winter seit 75 Jahren verheiratet

Kennengelernt hat sich das Paar bei Bekannten. Vor 75 Jahren fuhren sie in der Kutsche zur Basilika in Seligenstadt und gaben sich das Jawort. Zum Ehrentag gratulieren ein Sohn, zwei Töchter mit Ehepartnern, fünf Enkel und sieben Urenkel.

Das Dankesamt der Eheleute ist am Mittwoch (23. November) um 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Wendelinus, Heinrich-Heine-Straße 7 in Zellhausen. (zbo)

