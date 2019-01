Kita-Gebühren: Pauschale für Geschwister

Mainhausen – Vor dem Hintergrund der Gebührenbefreiung für den Kitabesuch haben die Mainhausener Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung eine neue Gebührensatzung einstimmig verabschiedet. Von Oliver Signus

Künftig besuchen Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung die Kita kostenfrei. Dies gilt allerdings nur für die ersten sechs Stunden (7 bis 13 Uhr). Ab der sechsten Stunde müssen die Eltern weiterhin zahlen, und zwar 22,60 Euro je Stunde und Monat. Wird ein Kind bis 15 Uhr betreut, kostet das 45,20 Euro, bei drei weiteren Stunden 67,80 Euro. Holen Eltern ihr Kind erst um 17 Uhr ab, kommen 90,40 Euro im Monat hinzu.

Die Gebühren gelten nur für 2019, in den kommenden Jahren steigen die Kosten um je vier bis fünf Euro pro Monat an. Der bisherige Stundensatz von 17,09 Euro konnte aufgrund der Tariferhöhungen der vergangenen Jahre nicht mehr gehalten werden, sagte Gisela Schobbe (SPD, Vorsitzende des Sozialausschusses) in ihrer Stellungnahme zur Vorlage der Verwaltung. Für Kinder unter drei Jahren, die in der Krippe betreut werden, gibt es hingegen keine Gebührenbefreiung. Für Mädchen und Jungen, die von 7 bis 15 Uhr beaufsichtigt werden, müssen Eltern 180,80 Euro pro Monat bezahlen. Wer seinen Sprössling erst um 17 Uhr abholt, zahlt 226 Euro. Auch steigen die Abgaben ab 2020 jährlich um vier bis fünf Euro pro Monat an.

„Obwohl die Kosten für die Gemeinde für Krippenkinder wesentlich höher liegen - bedingt durch viel kleinere Gruppen und den höheren Personalschlüssel - als die für ein Kitakind, ist es gelungen, den gleichen Stundensatz anzunehmen“, so Gisela Schobbe weiter. Allerdings sei es nicht gelungen, die Beiträge wie in der Kita zu reduzieren. „Es gibt nichts vom Land“, lautete ihre kurze Begründung. Um die Kosten etwas niedriger zu halten, habe man die neue Abholzeit um 15 Uhr eingeführt.

Auch die bisherige Regelung einer 50-prozentigen Ermäßigung für Geschwister habe nicht aufrecht erhalten werden können. Nach vielen Diskussionen, an denen zum Teil auch Eltern beteiligt waren, sei ein Kompromiss gefunden worden. So erhalten Geschwisterkinder bis zu 50 Euro Ermäßigung. Dies bedeute konkret, dass sie die Kita bis 15 Uhr beitragsfrei besuchen. „Mehr finanzielle Entlastungen werden von Seiten der Gemeinde nicht gesehen“, betonte Gisela Schobbe.

Der Zuschuss aus dem Bambini-Programm des Landes, der Eltern von Kindern, die im letzten Jahr vor der Schule die Kita besuchen, 100 Euro bescherte, entfällt durch die Neuregelung der Kita-Zuschüsse. Das bedeutet, dass Eltern für ein Vorschulkind, das bis 12.30 Uhr betreut wird, nichts zahlen. Eine Betreuung bis 15 Uhr kostet 3,80 Euro weniger, eine Betreuung bis 16 oder 17 Uhr dagegen 7,80 Euro bzw. 19,40 Euro mehr. „Das hängt mit dem erhöhten Stundensatz zusammen“, erläuterte die Sozialdemokratin. Intensiv diskutiert worden sei auch über die monatlichen Kosten für das Essen. Letztlich habe man die bisherige „flexible Regelung“ beibehalten. So müsse das bezahlt werden, was bestellt worden sei. Eine verbindliche Bestellung müsse immer bis zum Donnerstag einer jeweiligen Woche vorliegen. Kurzfristige tageweise Abmeldungen seien nicht mehr möglich. Nur so könne der Anbieter verlässlich planen und vermeiden, dass viel Essen im Abfall lande.

Ab dem Kitajahr 2019/2020 werden die Einrichtungen in den dritten bis fünften Wochen der Sommerferien sowie zwischen den Jahren geschlossen sein. In den Sommerferien schließe man sich der Schülerburg und der Schülergondel an. Insgesamt bleiben die Kitas 22 Tage pro Jahr zu. Die Schließzeiten habe der Kreis Offenbach empfohlen. Bei einem Team von zehn Personen werden so 50 Tage Urlaub abgefangen (entspricht eineinhalb Stellen). So hoffe man, Krankheitszeiten vor allem im Winter besser auffangen zu könne. Auch an Brückentage seien die Kitas nicht automatisch geschlossen.

Anträge von CDU und FDP, in denen eine stärkere Reduzierung der Gebühren gefordert wurde, fanden keine Mehrheit. Die SPD lehnte sie mit Blick auf die hohen Kosten für die Gemeinde ab. Zwar sei eine vollständige Gebührenbefreiung diskutiert worden, doch sei schnell klar geworden, dass von der Entlastung durch das Land nur die Eltern profitieren. Letztendlich tragen die Kommunen die Hälfte der Kosten für die sechsstündige Gebührenbefreiung, betonte Schobbe. Die Satzung wurde einstimmig verabschiedet.