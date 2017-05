Chrom, Ballermann und Nostalgie bei Lakeside Bikedays

Chromblitzende Schmuckstücke soweit das Auge reicht: Allein am Samstag rollten mehr als 7000 Motorräder an.

Mainhausen - Manfred Mann’s Earth Band, die Rock-Ikone live, die Aufwärmrunde am Vorabend mit „Malle-Prominenz“ für den Urlaubskick irgendwo zwischen Bierzelt, Fankurve und Szene-Club.

Beim ersten Lakeside-Festival am Mainflingener Badesee profitierten die Veranstalter vom kurzen Frühlings-Intermezzo. Die Szene ist nicht mehr das, was sie vor 20 oder 30 Jahren war. Weniger Nieten, Ketten und Fransen sind zu sehen, dafür ausdrucksvolle Bilder und Grafik-Kollagen auf den Shirts und „Kutten“ der Motorradfans. Gerne martialisch, wie gehabt. Fantasy-Motive mit Schädeln, Drachen, wilden Kreaturen und archaischen Szenen prägen die Biker-Ästhetik des 21. Jahrhunderts - eine Kultur, die nur noch entfernt an die Easy-Rider-Ära der 1960er und 70er Jahre erinnert.

Geblieben ist die Leidenschaft für starke Töne. Tausendfach war ab Freitagnachmittag der kernige Sound der Harley-Davidson-Motoren im Ostkreis zu hören. Selten einzeln, meist mindestens paarweise und öfter in großen Pulks steuerten die Kult-Maschinen aus allen Ecken der Republik die Event-Meile an, die Wolfgang „Sam“ Laber und sein Organisationsteam auf der Nato-Straße vor dem Bade- und dem Anglersee aufgebaut hatten. „Wir fahren alle Harley“, weiht Laber den Laien ein. Mit „wir“ bezeichnet der Mainflingener seinen Club, die Frankfurter „Hell’s Angels“, und das Netzwerk der Motorradfans, das daran hängt.

Motorisierte Zweiräder der Edel-Kategorie spielten bei den ersten „Lakeside Bikedays“ zwar eine Hauptrolle, das Konzept hatten die Macher aber breiter angelegt.

Zur Mallorca-Night am Freitagabend fanden sich keineswegs nur ledergewandete Asphalt-Cowboys ein. Vielmehr heizten die Szene-Stars Mia Julia, Ikke Hüftgold und Rick Arena im geräumigen Festzelt auf der großen Wiese vor dem Haupteingang zum Badesee einem bunt gemischten Publikum ein, das zum Abfeiern im Ballermann-Modus gekommen war. Eher für Fans und Eingefleischte war das Programm am Samstagabend gestrickt: „Xander and the Peace Pirates“ besorgten die Anheize für „Manfred Mann’s Earth Band“. Mit Frontmann Robert Hart lieferten die Veteranen, seit 1971 im Geschäft und aktuell auf Europa-Tournee, über zwei Stunden eine spannungsgeladene Mixtur aus Klassikern, Improvisationen und aktuellen Songs.

Handgemacht war am Biker-Wochenende nicht nur die Musik. Über 30 Stände warteten entlang der Event-Meile auf Besucher, die sich vor allem am Samstag bei sommerlichen Temperaturen zu Tausenden einstellten. Allein die Präsentation von Harley Davidson, vertreten unter anderem durch die Frankfurter Niederlassung „Harley Factory“, nahm über 80 Meter Weglänge ein. Auch lockten Attraktionen wie ein Flugsimulator: In dem Cockpit, das ansonsten am Frankfurter Flughafen steht und dem Original im Airbus A 320 nachgebaut ist, konnten Möchtegern-Piloten zu virtuelle Weltreisen abheben und auch wieder landen.

Mehr Arbeit als Spaß hatte das Veranstalterteam, das sich laut Sam Laber auf „reichlich Event-Erfahrung“ stützen konnte. Er selbst und einige Mitstreiter hatten Ende der 1980er Jahre die legendäre Mainflingener Beach Party ins Leben gerufen und unter dem Label des Motorradclubs „Skull Spider’s“ jahrelang organisiert. Für die Lakeside-Premiere wurde das bewährte Team nach Worten Labers verstärkt, über drei Tage habe die eigens gegründete Lakeside Event GmbH mehr als 200 Helfer aufgeboten - „alles Kumpels und Freiwillige aus dem weiteren Bekanntenkreis“. Gut ein Jahr hätten Planung und Vorbereitung in Anspruch genommen. Umso größer war die Herausforderung, als das Veranstaltungsformat für die Region bisher beispiellos war. Als Vorbild diente laut Laber das jährliche Biker-Treffen an der Loreley: „Wir wollten versuchen, ob wir das hier auch hinbekommen.“

An Zahlen gemessen ist das Experiment geglückt. Nach übereinstimmenden Angaben des Veranstalters und des Polizeipräsidiums Südosthessen rollten allein am Samstagmehr als 7000 Motorräder an, über die Eventmeile flanierten ebenfalls am Samstag über 10.000 Besucher. Laut Einsatzleiter Stefan Kaden hatten die Ordnungshüter mit den Bikern und ihren Gästen keinerlei Probleme: „Nicht ein einziger nennenswerter Zwischenfall“, bilanzierte Kaden - durchaus erleichtert, denn auch für die Polizei war die Veranstaltung in dieser Dimension nach seinen Worten neu. „Niemand konnte vorher wissen, wie sich das entwickeln würde“, erklärte er die zeitweise massive Präsenz seiner Kollegen. Zu tun bekamen sie nur an zwei Kontrollstellen, die am Samstag an der L 2310 auf dem Klein-Welzheimer Waldparkplatz und an der Zufahrt zum Schwalbennest eingerichtet waren. Laut Kaden wurden rund 200 Motorräder auf Verkehrssicherheit kontrolliert. (zrk)