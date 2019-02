Mainflingener Ausgleichsbiotop kämpft ums Überleben 

Mainhausen – Für den Bau der Hochwasser-Anlegestelle Mainhausen wurde flussaufwärts ein Ausgleich geschaffen. Zwischen der Mainwiese und der sogenannten Nato-Straße entstand unterhalb des Friedhofes eine Vorrangfläche für die Natur.

Tümpel wurden angelegt, ein Steinhaufen für Reptilien und Amphibien geschaffen und am Ufer eine Wand für den Eisvogel gebaut. Nach Meinung des Arbeitskreises Offenbach in der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) und der Arbeitsgemeinschaft Fledermaus- und Amphibienschutz Seligenstadt und Mainhausen (AGFA) geht die Entwicklung der Fläche aber in die falsche Richtung. „Dort hat sich die Brombeere massiv ausgedehnt, viele Trampelpfade durch die Fläche haben die Bodenvegetation teilweise total zerstört“, so Hartmut Müller von der AGFA.

Dieser Tage trafen sich Mitglieder von HGON und AGFA mit Mitarbeitern des Wasser- und Schifffahrtsamtes (Aschaffenburg). Nach kurzer Besichtigung waren sich alle Teilnehmer des Treffens einig: „Da muss etwas geschehen!“ Das Wasser- und Schifffahrtsamt erklärte sich sofort bereit noch vor dem 1. März die notwendige Erstpflege einzuleiten. In dieser Woche sollen die Brombeeren mit Maschineneinsatz auf der Ausgleichfläche zurückgedrängt werden. Zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Wasser- und Schifffahrtsamt soll ein Pflegekonzept entwickelt werden, wie das Schilf gefördert und die Verbuschung zurückzudrängen ist.

Dabei wird man sich auch überlegen, wie die Schäden durch die Bodenverdichtungen behoben werden können. Für die Biotopfläche wünscht man sich einen „psychologischen Zaun“. Etwa eine 50 Zentimeter hohe vertikale Latte, die symbolisch das Gelände markiert. Seit vielen Jahren schwinden an Flüssen und Seen in Europa die Schilfbestände. An manchen Orten betrug der Rückgang mehr als 90 Prozent. „Es ist eine Katastrophe für viele Vogelarten und Fische, sie verlieren Nahrung und Unterschlupf“, klagt Müller.

Im Jahre 2005 startete das Projekt „Stopp dem Schilfsterben“. Die Deutsche Umweltstiftung gab mehr als 500 .000 Euro als Starthilfe. Seitdem versucht man die Ursachen des globalen Schilfsterbens zu klären. Im Jahre 2009 hat die Uni Konstanz einen Algenpilz gefunden, der hauptursächlich für den Schilfschwund verantwortlich sein könnte. Er schädigt die Schilfpflanzen und bringt sie zum Absterben.

Aus Sicht von HGON und AGFA ist es daher wichtig die Schilfreste zu schützen und zu pflegen. Am Rande der Ausgleichsfläche ist eine Informationstafel zum Lebensraum Schilf geplant. Auf ihr soll über die Notwendigkeit der Pflege und die Bewohner dieses Lebensraumes informiert werden. (mho)