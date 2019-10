Akribische Recherchen

Der Leitfaden lässt sich mit dem Satz „Der Nachwelt die Ahnenforschung anschaulich vermitteln“, treffend umschreiben.

Mainhausen - Bei der Vorstellung des Projekts „Familienbuch Mainflingen“ freute sich der Geschichts- und Heimatverein (GHV) über rund 100 Interessenten, die den Weg ins Kilianushaus fanden. Viele Jahre akribischer Recherchearbeiten durch den Zellhausener Autor Peter Wolf und seiner Zuarbeiter waren dem Endprodukt vorausgegangen, das 724 Seiten starke Buch kann sich wahrhaftig sehen und nachschlagen lassen.

GHV-Vorsitzender Dr. Ludwig Stenger freute sich in seiner Begrüßung über das rege Interesse, als Experte zum Thema „Familienforschung“ referierte Pfarrer i.R. Gerd Gramlich aus Bad Mergentheim und stellte die Chancen und Probleme der Familienforschung (Genealogie) deutschlandweit und auch globalisiert anschaulich dar. Geschickt verknüpfte er die Thematik mit einem Rückblick aufs 19. und 20. Jahrhundert. Auch die Probleme mit alten lateinischen Aufzeichnungen und dem Datenschutz sowie die Vielfalt der kommerziellen und nichtkommerziellen Anbieter, die im Internet Daten sammeln, wurden deutlich: Forschungsmöglichkeiten bis hin zum Internetangebot eines DNA-Tests. Auch der Datenmissbrauch in der NS-Zeit für schreckliche medizinische Experimente und Selektierungen kam zur Sprache. Selbst Kirchenbücher könnten oft im Internet eingesehen werden, sind vielfach nicht mehr bei den Pfarrgemeinden gelagert. Alte Standesamtsregister spielen eine große Rolle. Ein interessanter, keineswegs wissenschaftlich abgehobener Vortrag, so empfanden es die meisten Zuhörer.

+ Buchpräsentation (v.l.): Pfarrer i.R. Gerd Gramlich, Autor Peter Wolf und GHV-Chef Dr. Ludwig Stenger. Foto: hampe

Autor Peter Wolf zeigte, wie man bei einem in Mainflingen verwurzelten Familiennamen das Buch systematisch für die eigene Forschung einsetzen kann. Er erläuterte Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Kinder, etwa bei unklaren verwandtschaftlichen Beziehungen, die zum Beispiel bei mehreren Eheschließungen entstanden sind. Auch wegen der lückenhaften Aufzeichnungen in alten Kirchenbüchern und ähnlichen Quellen, die sich aber alle einzeln im Buch finden lassen. Wolf rief „die große und akribische Vorarbeit“ der Mainhausener Heimatforscher Oswald Rachor (verstorben 2005) und Josef Disser (verstorben 2007) in Erinnerung, die vor Jahrzehnten Informationen sammelten und auf Computerdatenblättern dokumentierten. „Und dies nicht nur für beide Ortsteile Mainhausens, sondern auch für Klein-Welzheim, Froschhausen und Hainburg“, führte Peter Wolf aus. Er selbst sei in dieser damaligen Zeit bereits von der Ahnenforschung „infiziert“ worden.

Der Autor half anschließend Besuchern, Vorfahren im Buch zu finden und erklärte allgemein verständlich die verwendeten Zeichen und Symbole, aber auch die für die Bearbeitung verwendeten Computerprogramme. Nach der von Beifall begleiteten Vorstellung stand das Buch mit einem Vorwort Dr. Stengers erstmals für 39 Euro zum Verkauf. Das übernahm der Fachverlag Gendi, der einen Stand aufgebaut hatte. Den Verkauf vor Ort übernimmt „Das Lädsche“ am Ginkgoring.

Die Buchvorstellung war für den Geschichts- und Heimatverein auch Anlass, an seine Gründung vor 30 Jahren zu erinnern. Vier Gründungsmitglieder wurden für Einsatz und Treue geehrt: Helga Jezek-Schreiner, Sigrid Hartung-Stückradt, Oswald Löser und Gerald Wissler. Die Vorsitzenden und Mitinitiatoren vor Ludwig Stenger hießen Karl Steil, Josef Jezek und Heinrich-Ludwig Thrin. Die Jahre andauernden und mit bdeutsamen Funden belohnten Grabungen am Zellhügel bei Zellhausen brachten dem GHV den Ehrenamtspreis 2017 des Landesamts für Denkmalpflege ein, den damals Boris Rhein, Minister für Wissenschaft und Kunst, überreichte.

VON THILO KUHN