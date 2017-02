Einnahmequellen verloren

Mainhausen - Nach der in unserer gestrigen Ausgabe veröffentlichten Haushaltsrede der Mehrheitsfraktion SPD folgen nun zusammengefasst Auszüge aus den Reden der Oppositionsfraktionen CDU, UWG und FDP, die den Etatentwurf jeweils abgelehnt hatten.

+ Johannes Wegstein (CDU) © Agenturen

Johannes Wegstein, Fraktionsvorsitzender der CDU, übte nicht nur Kritik an der Vorgehensweise bei der geplanten Zusammenlegung der Verwaltung im Rathaus von Zellhausen (wir berichteten), sondern auch an der Steuerpolitik der SPD. Wegstein verwies auf bundesweit steigende Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Dieser Trend werde aber in Mainhausen wenig berücksichtigt. „Durch die Umwandlung großer Gewerbeflächen in Wohngebiete geht der Gemeinde auf viele Jahre eine sichere Einnahmequelle verloren“, sagte der Fraktionschef mit Blick auf des ehemalige manroland-Gelände. Diese Fläche sei verloren, die Ausweisung neuer und ähnlich großer Gebiete werde „mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen“. Die CDU habe einige potenzielle Flächen für die Ansiedlung von Firmen vorgeschlagen. „Bleibt zu hoffen, dass sich hier bald was tut. Weiterer Wohnraum werde ebenfalls dringend benötigt, die Verwaltung müsse auch hier aktiv werden.