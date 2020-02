Schimmelfastnacht: Mit brisanten politischen und vielen lokalen Themen nicht gespart

Ein Nachtwächter mit höchst brisanten Themen, tanzende Polizistinnen, ein erwachsenes „Kasperl-Theater“, Hypnose auf der Bühne, ein „Zweier-Elferrat“ und eine Tour zu den Internationalen Chortagen nach Bangkok waren nur einige der glänzenden Darbietungen mit viel Lokalkolorit bei der Schimmelfastnacht im voll besetzten Mainflinger Bürgerhaus.

Mainhausen - Rund 150 Aktive und Helfer wirken auf der Bühne und hinter den Kulissen für die große Schau der Sängervereinigung Mainflingen (SVM) mit ihren vielen Überraschungen. Die „ Mainfinken“, die „Moa-Fähr-Ladies“ und die „Crazy-Schimmel-Dancers“ sind da nur drei der im Programm aufgeführten Gruppen.

Alle ziehen an einem Strang, wenn für die Freunde der SVM-Schimmelfastnacht ein dreifach donnerndes „Moaflinge Helau“ durch die bunte Narrhalla klingt.

Schon der tänzerische Auftakt mit „Drachen und Samuraikriegern“ der Tanzgruppe „Youngstars und Teenmoji“ (Leitung: Natalie Mäder und Anja Feldner) bringt Stimmung in den Bürgerhaus-Saal mit bunt kostümierten Narren, und gleich darauf toben die Narren bei der Vorstellung des neuen Dreigestirns, musikalisch untermalt von der Feuerwehrkapelle. Damit hatte wahrlich niemand gerechnet. Drei Frauen regieren fortan die Moaflinger Fastnacht (mehr auf dieser Seite).

+ Auf Tour zu den Internationalen Chortagen in Bangkok im Billig-Sonderflug 666 waren die Aktiven der „Mainfinken“ bei der Mainflinger Schimmelfastnacht im Bürgerhaus. Monika Bauch

Die Prinzessin, auch als „wilde Hilde“ bekannt, bringt’s auf den Punkt: Das Dreigestirn ist weiblich. Manchmal werden Wunder wahr. Den Kommentar einer Frau am Pressetisch („Aber nur manchmal!“) dürfte sie geflissentlich überhört haben. Zeit fürs Protokoll, das traditionell Stefan Stegmann als „Nachtwächter“ vorträgt und wie gewohnt mit vielen weltpolitischen, nationalen und lokalen Themen aufwartet. „Politiker mit Niveau unnerm Nabel, sind für mich nicht akzeptabel“ gab er sowohl Donald Trump als auch dem Struwwel-Boris (Johnson) mit auf den Weg. Noch schnell geblickt auf die GroKo, das Klimapaket, die Greta aus Schweden und die EU („Wem zum Erfolge fehlt der Schlüssel, der geht nach Straßburg oder Brüssel“). Und schon sind lokale Themen an der Reihe, und die Narren im Saal dokumentierten mit Szenenapplaus, dass der „Nachtwächter“ wieder so einige Nägel auf den Kopf getroffen hat und viele ihr Fett abbekamen. Gewisse Geldinstitute beispielsweise, die ihre Zweigstelle schließen trotz propagierter Kundenfreundlichkeit, so dass die Moaflinger tatsächlich ihr Erspartes nach Zellhausen bringen müssen. Aber auch der Kinderboom, das als Kita genutzte Kilianushaus („Man plant seit viele Jahr, doch schneller warn die Kinner da“) oder die Hauptstraße standen im Blickpunkt.

+ Da blieb wieder kein Auge trocken: Die Steile-Buwe Winfried (links) und Robert glossierten Lokales. Monika Bauch

Weiter geht’s mit den „Crazy Schimmel Dancers“ als „Polizistinnen“ (Leitung: Kerstin Gast), später am Abend als „Lebende Marionetten“ (Leitung Natalie Mäder). mit Christoph Gast als „De Schambes“ und dem erwachsenen Kasperle-Theater der „Moa-Fähr-Ladies“ (Leitung: Werner Utmelleki, der „Two-Hands-Showband“) mit unfassbarem Text zum Abschluss: „Zellhäuser mag man eben. Wir alle sind Mainhäuser.“

Wie so eine Fastnachtssitzung inhaltlich aufgebaut ist, darüber berichten Frank Heinzmann und Harald Wiegand als „Zweier-Elferrat“ in unnachahmlicher Weise. Wolfgang Amadeus Mozart und die „Toten Hosen“ miteinander gekonnt verknüpfen zeigt die 2019 gegründete Gruppe „Back to Stage“, danach eine Premiere auf der SVM-Bühne: „Denise Oftring als Dr. Betusa präsentiert mit dem „freiwilligen Zellhäuser“ David Knies, der auf Schnippen und Zugabe-Rufe reagiert, erstmals eine Live-Hypnose in der Öffentlichkeit, und die beiden werden von den Narrhallesen mit kräftigem Applaus und Zugabe-Rufen für ihren spritzig- modernen Vortrag belohnt.

+ Als „Zweier-Elferrat“ eröffneten Franz Heinzmann (links) und Harald Wiegand den zweiten Sitzungsteil. Monika Bauch

Umbau auf der Bühne, die Crew hat alle Hände voll zu tun, die Umrisse im Flugzeuginneren sind zu sehen. Weil’s der Billig-Sonderflug 666 ist, müssen auch Vielflieger ihre Sitzgelegenheiten selbst mitbringen, Stewardess und Steward warten und es kommen die Aktiven der „Mainfinken“ (ohne Frauen!), die zu den Internationalen Chortagen in Bangkok starten, dort so einiges erleben wollen, auch den Pokal und die Urkunde für den ersten Platz schon in Händen halten. Doch was erzählen sie ihren Frauen, wenn respektive falls sie wieder heimkommen. Schnell noch einen Stuhl samt Kissen fürs Annegret (AKK) eingesetzt, Käpt"n und Co. fehlen noch, weil sie sich erst Alkoholisches besorgen mussten, dann kann es losgehen auf Airport Rhein-Main(flingen). Wie’s in Bangkok wirklich war, darüber wollen die Narren unter Leitung von Werner Utmelleki im nächsten Jahr berichten.

Immer noch super im Zeitplan, sind nach den „Lebenden Marionetten“ die „Steile-Buwe“ an der Reihe. Robert, das Opfer seiner Schönheit, und immer für kurzfristige Änderungen während des Vortrags gut, und Winfried mit Gitarre, der auch schon mal zuflüstert, woran Robert noch denken muss. Das Publikum wird einbezogen, das neue Fastnachtslied erklingt. Finale. Was die beiden Tolles berichten? Ein paar Restkarten für die zweite SVM-Sitzung am Samstag gibt’s noch.

VON BERNHARD KOCH