Gegen die „gierige“ Regierung: Resolution verabschiedet

„Starke Heimat Hessen“ heißt eine Gesetzesinitiative von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), mit der die Förderung der Kommunen bürokratiearm umgesetzt werden soll. Doch die stößt in Städten und Gemeinden durchweg auf Ablehnung.

Mainhausen – Kritik gibt es von kommunalen Zusammenschlüssen wie Städte- und Gemeindebund oder Städtetag. Auch der Kreistag spricht sich gegen den Vorstoß Schäfers aus. Nach der Stadt Seligenstadt hat sich nun auch die Gemeinde Mainhausen den Protesten angeschlossen und am Dienstagabend in der Sitzung der Gemeindevertretung im Bürgerhaus Mainflingen einhellig eine Resolution verabschiedet, die die SPD-Fraktion auf den Weg gebracht hatte.

Kreistagsabgeordneter und Gemeindevertreter Kai Gerfelder nannte den Vorstoß einen „erneuten Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“. Seit mehr als 25 Jahren tragen die Kommunen durch erhöhte Gewerbesteuerumlage zum Aufbau Ost bei - ähnlich wie die Bürger mit dem Soli, erläuterte Gerfelder. Doch läuft der Solidarpakt Ende des Jahres aus, und Hessen will als einziges Bundesland „das originär kommunale Geld“ in Höhe von etwa 400 Millionen Euro nicht direkt an die Städte und Gemeinden zurückgeben. Vielmehr sollen mit der Heimatumlage 300 Millionen in den Landeshaushalt fließen, dort einer ‚Umverteilungsmaschinerie‘ unterzogen und anschließend über den Kommunalen Finanzausgleich verteilt werden,“ erläuterte Gerfelder.

Mainhausen: Einführung der Heimatumlage bedeutet weiterhin Zahlungen

Für Mainhausen bedeutet die Einführung der Heimatumlage weiterhin Zahlungen - diesmal an das Land statt an den Bund - in Höhe von mehr als 270.000 Euro jährlich - ausgehend von „derzeit bekannten Bemessungsgrundlagen und auf Basis von 4,5 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen“. Das entspreche in etwa dem Gehalt von fünf Erzieherinnen oder 60 Hebesatz-Punkten bei der Grundsteuer B. „Geld, das auf direktem Wege erstattet, genau dort eingesetzt werden könnte, wo es tatsächlich gebraucht wird.“ Die SPD-Fraktion fordere das Land daher auf, in den Bereichen Kinderbetreuung, ÖPNV und Digitalisierung mehr Eigenmittel zu investieren. Wenn die Landespolitik etwas für die „Heimat“ tun wolle, dürfe sie nicht erneut Kreisen, Städten und Gemeinden in die Kasse zu greifen, so Gerfelder.

Die Resolution stieß bei den Oppositionsfraktionen auf Zustimmung. UWG-Fraktionschef Gerald Wissler nannte die Landesregierung „ein weiteres Mal sehr gierig“. Er wisse zwar nicht, ob es etwas bringe, wenn sich alle Kommunen dagegen aussprächen, aber vielleicht sorge es für ein Nachdenken, ob man so weitermachen wolle.

FDP: Geld braucht die Gemeinde Mainhausen selbst

Ihr Geld brauche die Gemeinde Mainhausen selbst, sagte FDP-Fraktionsvorsitzender Paul Schröder mit Blick auf zwei neue Wohngebiete und Kosten für Kindergärten und Erzieherinnen. Das Land bürde den Kommunen immer mehr auf und nehme ihnen dafür noch das Geld weg.

Mit einem großen Fragezeichen blicke die CDU-Fraktion gen Wiesbaden, sagte Gemeindevertreter Pascal Wunderlich. Inhaltlich sei der Gesetzentwurf der Union anders verkauft worden, meinte er, daher werde seine Fraktion die Resolution auch unterstützen.

Das Gesetz, vor fast 30 Jahren zur Finanzierung der deutschen Einheit beschlossen, läuft Ende 2019 aus. Es erhitzte auch im Stadtparlament in Rödermark die Gemüter, denn es geht um knapp eine Million Euro kommunales Geld.

Von Oliver Signus