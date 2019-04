Biggi Friedmann organisiert Aktion „Sauberhaftes Mainhausen“

Müll gehört in den Abfalleimer. Das verdeutlichen auch die Sicherheitswesten, die Biggi Friedmann und ihre Mitstreiter am 4. Mai tragen.

Richtig sauer wird Biggi Friedmann, wenn sie bei ihren Spaziergängen im Wald oder auf Wiesen über Müll stolpert. Richtig sauer wird sie auch, wenn sich andere darüber aufregen, aber nichts tun.

Mainhausen – Um dem Unrat zu Leibe zu rücken und die Menschen zum Mitmachen zu bewegen, hat sie die Aktion „Sauberhaftes Mainhausen“ ins Leben gerufen. Auftakt zur ersten Aktion ist am Samstag, 4. Mai, das Friemann „Müllbeben“ genannt hat. Bis zum „Nachbeben“ am 5. Juli sind mehrere „Mainhäuser Kehrwochen geplant.

Biggi Friedmann ist der Umweltschutz eine Herzensangelegenheit. „Müll geht uns alle an“, sagt sie mit Blick auf die erschreckenden Bilder von verdreckten Weltmeeren und Stränden. „Die Welt können wir nicht retten, aber ein sauberes Umfeld schaffen“, glaubt sie. Bei den Aktionen soll es nicht nur ums Müllsammeln gehen. Auch soll ein Austausch darüber stattfinden, wie man bewusster einkaufen kann, um selbst Abfall zu vermeiden. „Wir wollen an die Eigenverantwortung appellieren“, betont sie. Auch hofft die engagierte Frau, dass sich ein Zusammenhalt zwischen den Menschen entwickelt, denn obwohl sie in einer kleinen Gemeinde lebt, stellt sie fest, dass sich trotzdem viele fremd sind.

Aus rund 20 Personen besteht das Organisationsteam derzeit. Denn zu tun gibt es viel. Sponsoren müssen her, um den gesammelten Dreck zu entsorgen. Das übernimmt das Unternehmen Höfling, das einen Container für den Auftakt bereits zugesagt hat. Sammelzangen hat die Energieversorgung Offenbach gespendet, 200 Warnwesten gab es von HS Dienstleistungen aus Mainhausen, 50 davon in Kindergröße.

+ Insgesamt mehr als 1300 „Flachmänner“ fand Biggi Friedmann im Wald. © p

„Die Natur sieht aus wie Sau“, schimpft die temperamentvolle Mainhäuserin. Und wenn man hört, was sie bei ihren Streifzügen, auch abseits der üblichen Spazierwege alles findet, mag ihr niemand widersprechen. So stieß sie im Wald auf einen Jägermeister-Friedhof, mehr als 1300 Flachmänner hatte dort jemand entsorgt. Etwa ein Viertel hat sie selbst abtransportiert, den Rest sammelten Mitarbeiter des Bauhofs ein. Unzählige Rahmen von Außenspiegeln fand Biggi Friedmann ebenfalls. Die Liste ließe sich fortführen.

Es sei nun an der Zeit, „etwas zu bewegen, statt zu jammern“. Treffpunkt am 4. Mai ist der Sportplatz in Zellhausen. Biggi Friedmann ist gespannt auf die Resonanz. Die Pfadfinder, die im Schwalbennest ihr Domizil haben, und bei denen die Gruppe nach zwei Stunden Sammeln den Mittag ausklingen lassen will, haben ihre Teilnahme zugesagt; die Freie Schule ist ebenfalls mit von der Partie. Friedmann hofft auf mehr, denn immerhin haben ihre eigens kreierte Facebookseite „Sauberhaftes Mainhausen“ schon mehr als 150 Leute „geliked“. Ob die dann auch alle bereit sind mit anzupacken, wird sich am ersten Maiwochenende zeigen.

Von Signus Oliver