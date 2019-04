„Entsetzliche Bluttat“ bei Zellhausen - Geständnis auf dem Sterbebett

Mit den heutigen kriminaltechnischen Untersuchungsmethoden hätten sich bestimmt bessere Optionen ergeben. Ohne sie blieb ein abscheulicher Kindesmord vor mittlerweile 113 Jahren ungesühnt.

Ostkreis – Norbert Wolf vom Geschichts- und Heimatverein Mainhausen (GHV) griff vor einigen Jahren eine von seinem 1990 verstorbenen Vater Heinrich Wolf überlieferte besonders tragische Geschichte auf und gab damit den ersten Anstoß. Sein Zellhausener Vereinskamerad Peter Wolf suchte im Seligenstädter Stadtarchiv nach Belegen und wurde fündig. Der „Seligenstädter Anzeiger“ berichtete am 11. August 1906 von einer „entsetzlichen Bluttat“ bei Zellhausen. Damals verbreitete sich die Nachricht von einem schauerlichen Kindermord in den Ortschaften im ganzen Ostkreis und darüber hinaus.

13-jährge Frieda Weih aus Zellhausen als Opfer

Opfer war die 13-jährge Frieda Weih aus Zellhausen, ein Schulmädchen. Der in Zellhausen ansässige Zigarrenmacher Weih hatte geschäftlich in Seligenstadt zu tun. Dabei besuchte er auch mehrere Gastwirtschaften. Die Mutter schickte Tochter Frieda nach Seligenstadt, um den Vater auf dem Rückweg nach Zellhausen zu begleiten. Schicksalhaft war, dass der Vater das Mädchen beim Zusammentreffen bat, schon mal allein vorzugehen, denn er habe noch zu tun.

Als er selbst zur Mittagsstunde in Zellhausen angekommen war und seine Tochter nicht zuhause vorfand, beruhigten sich die Eltern zunächst mit dem Gedanken, das Kind werde sich wohl bei einem der zahlreichen Verwandten aufhalten. Am nächsten Morgen, einem Mittwoch, stiegen bereits bange Ahnungen bei den besorgten Verwandten und Eltern auf, dass etwas Schreckliches passiert sein könne. Der Vater suchte den von der Chaussee durchkreuzten Wald zwischen Seligenstadt und Zellhausen persönlich ab, informierte zudem die Polizeibehörde. Weitere Verwandte durchquerten auf der Suche zusammen mit Kreisstraßenwärter Andreas Fecher den Wald. Dieser machte letztlich am Wiesenwege, 20 Gehminuten von Zellhausen und drei Gehminuten von der Landstraße nach Seligenstadt entfernt, am Waldrand, die grausige Entdeckung: Das Kind lag mit durchschnittener Halsschlagader tot in einem Gebüsch. Ein brutaler Mord - die einzige plausible Erklärung. Der Körper des schon kräftig entwickelten Mädchens, das sich vermutlich stark gewehrt hatte, war mit Beulen und Wunden am Kopf übersät. Im Todeskampf hatte sich Frieda mit den Fingern krampfhaft in den Moosboden gekrallt.

Mädchen brutal ermordet: Scharen von Schaulustigen

Nachdem die Polizeibehörde informiert war, mussten die Fußgendarmen Scharen von Schaulustigen fernhalten. Gerichts- und Medizinalbehörde sowie der Gerichtschemiker Dr. Popp aus Frankfurt wurden hinzugezogen. Auch die Großherzogliche Staatsanwaltschaft Darmstadt. Alle bemühten sich fieberhaft, dem „gemeinen Mordgesellen“ auf die Spur zu kommen. Nach ärztlichem Gutachten war die Tat am Spätnachmittag des Vortages begangen worden, jedoch soll das Mädchen danach noch Stunden gelebt haben. Eine „geschlechtliche Vergewaltigung“ konnte nicht nachgewiesen werden, wurde aber vermutet. Eine gerichtsärztliche Sezierung erfolgte nach dem Leichentransport auf dem Zellhäuser Friedhof. „Verblutung, respektive Erstickung“ wurde als Todesursache festgestellt. Die ganze Region stand unter Schock.

+ Norbert Wolf (l.) und Norbert Hesse vom GHV präsentieren die neue Gedenktafel. © tku Die fieberhafte Suche nach dem mutmaßlichen Täter führte in alle Richtungen. Noch in den späten Abendstunden des Mittwochs sorgte die Nachricht für Aufregung, dass der Vater des Kindes unter polizeilichen Arrest gestellt und in das Amtsgerichtsgefängnis eingeliefert worden sei. Gerüchte besagten, dass an seinen Kleidern Blutspuren gefunden worden seien. In den Dörfern rundum hielt man den weithin bekannten Mann einer solchen Tat nicht für fähig. Nach gerichtlicher Vernehmung wurde er tags darauf auch aus der Haft entlassen. In den Folgetagen hatten die Ermittler neben Einheimischen auch einige Landstreicher und über das Land reisende Gesellen oder Wanderburschen im Visier. Zudem soll angeblich eine Stunde vor dem Verbrechen nach drei unabhängigen Zeugenaussagen ein junger Mann am Tatort beobachtet worden sein. Aber, wie wir heute wissen: Es war keine heiße Spur dabei.

Aufklärung der schrecklichen Tat - auf dem Sterbebett

Doch das sollte noch nicht das Ende der Geschichte sein: Jahrzehnte später führte „Kommissar Zufall“ Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre zur Aufklärung der Tat: Ein damals in die Vereinigten Staaten ausgewanderter Pater aus der Region hatte auf seinem Sterbebett ein grausames Verbrechen gestanden: Er sei seinerzeit am 4. August 1906 der Peiniger und Mörder der jungen Frieda aus Zellhausen gewesen. Die Nachricht gelangte „über den großen Teich“ zum Bistum Mainz, und dieses wiederum informierte die Pfarrgemeinde Zellhausen um den damaligen Pfarrer Haupt.

Die verwitterte, fast unleserliche kleine Gedenktafel am damaligen Tatort soll im Sommer durch eine witterungsbeständig gestaltete neue Tafel aus massivem Eichenholz ersetzt werden. Den Termin will der GHV noch bekannt geben. Die Holz- und Metallarbeiten für die Tafel und das Dächlein haben Norbert Wolf aus Zellhausen, Norbert Hesse aus Mainflingen sowie Klaus Heng aus Klein-Welzheim gemeinsam übernommen. Klaus Krohmann aus Wiesbaden-Medenbach hat dabei - ebenso fachmännisch - die der Originaltafel nachempfundene Gedenkschrift der Tafel in der damals gebräuchlichen Rechtschreibung eingebrannt.

VON THILO KUHN