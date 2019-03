Glasfaser: Erste Anschlüsse im April aktiv

Läuft alles nach Plan, können voraussichtlich Anfang April die ersten Mainhausener mit Glasfaserleitungen im Internet surfen. Die Ausbauarbeiten des Unternehmens Deutsche Glasfaser sind in vollem Gange, teilt Bürgermeisterin Ruth Disser mit.

Mainhausen – An verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet arbeiten mehrere Bautrupps des beauftragten Tiefbauunternehmens und verlegen dabei rund 50 000 Meter Leerrohr in die Mainhäuser Gehwege. „Parallel zu den Verlegearbeiten in den Gehwegen werden die einzelnen Hausanschlüsse hergestellt“, erläutert die Rathauschefin. Dazu werden mit druckluftbetriebenen Erdraketen die Vorgärten gequert, um dann die sogenannten Kopflöcher vor den Hauswänden zu erreichen. Danach wird durch eine Bohrung in der Fassade der Hausanschluss eingebaut und abgedichtet. „Nach Abschluss dieser Arbeiten wird das eigentliche Glasfaserkabel in das Leitungsnetz eingeblasen“, so Ruth Disser weiter. Mit dieser Maßnahme werde in den kommenden Wochen begonnen. Funktionieren die ersten Anschlüsse, wie von der Deutschen Glasfaser angekündigt, tatsächlich bereits ab Anfang April, „liegt alles gut im Zeitplan, und sollten die Baumaßnahmen schneller voranschreiten, freuen wir uns umso mehr. Von Zeitverzögerungen gehen wir derzeit nicht aus“, zeigt sich die Bürgermeisterin optimistisch.

Neben den Verlegearbeiten werden auch Nacharbeiten zur Behebung von Ausführungsmängeln erforderlich. Disser lobt die Flexibilität des Bauunternehmens, denn immer wieder sei es erforderlich, Teilbereiche wieder zu schließen, Umplanungen und Abstimmungen umzusetzen. So mussten einige Verkehrsknotenpunkte wie die Babenhäuser Straße in Zellhausen oder die Ausbauplanungen für das Neubaugebiet Mainfächer mehrfach umgeplant und erneut mit Behörden abgestimmt werden. Die Verwaltung sei bestrebt, die Ausführungsqualität so hoch wie möglich sicherzustellen und die Einschränkungen durch die Ausbauarbeiten, vor allem im Straßenverkehr, so gering wie möglich zu halten. „Bisher läuft alles relativ ruhig“, stellt Disser abschließend fest. (sig)

