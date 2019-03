Verkehrsberuhigung: SPD bekommt keinen Termin bei Minister Al-Wazir

Babenhäuser Straße in Zellhausen, Richtung Babenhausen: Reduzierung der Geschwindigkeit durch Verschwenkung am Ortseingang Süd.

Mehr als 800 Unterschriften hat die SPD Mainhausen gesammelt, um ihren Forderungen nach Verkehrsberuhigung und Lärmeindämmung auf der Babenhäuser Straße im Ortsteil Zellhausen Nachdruck zu verleihen.

Mainhausen – Allein, das Verkehrsministerium in Wiesbaden scheint keinerlei Interesse an einem Treffen zu haben.

Maßlos enttäuscht zeigt sich die SPD Mainhausen vom „offenkundigen Desinteresse“ des Verkehrsministeriums. Seit etwa acht Wochen warten die Sozialdemokraten auf einen Terminvorschlag aus dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, um die gesammelten Unterschriften übergeben zu können. Auch zweimalige Telefonkontakte brachten kein Ergebnis: „Auf meine Nachfrage wurde mir zwar der Eingang unseres Schreibens bestätigt. Eine Terminvereinbarung kam bisher nicht zustande“, zeigt sich Ortsvereinsvorsitzende Gisela Schobbe verärgert.

Im Vorjahresherbst fand die von der SPD initiierte Unterschriftenkampagne „Babenhäuser Straße entschärfen – jetzt!“ insgesamt 821 Unterstützer, die die Beseitigung von Gefahrenpunkten und eine Reduzierung des Lärms durch eine Sanierung der Straßendecke einfordern. Die Gemeinde hatte zuvor mehrfach vergeblich versucht, mit den übergeordneten Behörden entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Zur Umsetzung wurden in den Haushalten 2017 und 2018 sogar jeweils 100 .000 Euro bereitgestellt, obwohl die Zuständigkeit beim Land liegt. Der Plan von Bürgermeisterin Disser sieht für 2019 erneut 100.000 Euro vor. Ebenso bemüht sich die Gemeinde seit vielen Jahren vergeblich, eine Sanierung im unteren Teilabschnitt der Babenhäuser Straße zur Reduzierung des Verkehrslärms zu erreichen.

Auch der Verkehrspolitische Sprecher der Mainhausener SPD-Fraktion, Frank Simon, zeigt sich enttäuscht: „Anspruch und Wirklichkeit im grün geführten Ministerium von Tarek Al-Wazir klaffen weit auseinander. Diese Passivität passt sehr gut ins Bild und bestätigt auch das bisherige Desinteresse an der Situation auf unserer Hauptverkehrsstraße.“

Der Forderungskatalog der SPD umfasst diese Maßnahmen: Sanierung der Fahrbahndecke von der Mainflinger Straße bis zur Stockstädter Straße; Erstellung einer sicheren Querungshilfe (Fußgängerampel, Zebrastreifen) am Hans-Thiel-Platz; Reduzierung der Geschwindigkeit durch Verschwenkung am Ortseingang Süd aus Richtung Babenhausen; Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Babenhäuser Straße / Mainflinger Straße mit Fußgängerquerung und Schaffung eines Kreisverkehrs am Mainring / Mühlwiesenweg.

Aufgeben wollen die Mainhausener Sozialdemokraten allerdings nicht: „Wenn wir in den kommenden zwei Wochen keinen Terminvorschlag von Minister Tarek Al-Wazir bekommen, werden wir einen anderen Weg finden unser Anliegen in Wiesbaden zu platzieren“, zeigt sich Gisela Schobbe entschlossen. (mho)