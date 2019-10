Verkleidet ins Kinderkino nach Mainhausen

Nach der erfolgreichen Kinderkinosaison im Vorjahr geht die Veranstaltungsreihe für Kinder ab acht Jahren Ende Oktober wieder an den Start. Gruselig und lustig soll der Auftakt am Samstag, 26. Oktober, sein.

Mainhausen – Der Fachbereich Jugend und Soziales lädt junge Besucher ein, sich in schaurige Kostüme zu werfen und damit zu einer „unheimlich schönen“ Kinderkino-Atmosphäre beizutragen. Für die beste Verkleidung gibt es einen Preis. Neben Getränken und Knabbersachen, die zum Selbstkostenpreis offeriert werden, warten glibberige Süßigkeiten auf Naschkatzen. Abwechslungsreiche Spiele oder andere Angebote locken an jedem der sechs Termine. Am Ende wählen alle den nächsten Film mehrheitlich aus.

Los geht es um 15.30 Uhr im Gemeinschaftsraum des Hauses Spessartblick an der Mainflingener Ahornstraße 28. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es im Netz: " mainhausen.de/kinderkino mho