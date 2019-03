Wenn Bürger beim Bürgersteig ihre Kompetenzen überschreiten

Mainhausen – Ein eher ungewöhnliches Engagement einzelner Bürger lässt nun die Gemeindeverwaltung in die Offensive gehen.

Wie Bürgermeisterin Ruth Disser mitteilt, ist es in den vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen, dass Mainhausener die Gehwege vor ihren Häusern in Eigeninitiative erneuert haben. Werde ein Hof neu gepflastert, erteilen die Besitzer den Handwerkern den Auftrag auch den Bürgersteig gleich mitzumachen, erläutert Disser - um dann mit der Rechnung im Rathaus aufzukreuzen. In den vergangenen drei, vier Jahren sei das fünf Mal vorgekommen, sagt Disser und vermutet aber eine Dunkelziffer, weil nicht jeder Geld zurückfordere.

Je nach Größenordnung der eigenständigen Sanierungsmaßnahme bewegten sich die geforderten zwischen wenigen hundert und 2000 Euro. Dieses Vorgehen sei Mitte des 20. Jahrhunderts durchaus üblich gewesen, so die Rathauschefin weiter. Mit einer Informations-Kampagne will die Verwaltung nun diesen sicher gut gemeinten Verschönerungsaktionen ein Ende bereiten. So gibt es einen Aushang im Einwohnermeldeamt, und auch die Handwerksbetriebe in der Region sind per E-Mail darum gebeten worden, derartige Aufträge nicht mehr anzunehmen.

Ein Hauptproblem seien dabei tatsächlich die Eigentumsverhältnisse des Gehwegpflasters, das sich als „Privateigentum der Anwohner“ fest verbunden auf einer öffentlich genutzten Verkehrsfläche der Gemeinde befindet. „Jeder Aufbruch des Gehweges ohne vorige Genehmigung durch die Gemeinde Mainhausen stellt zudem eine Sachbeschädigung dar. Bei der illegalen Errichtung von Pflasterflächen könnte die Gemeindeverwaltung sogar den Rückbau anordnen“, betont Ruth Disser.

Wer - wie mehrfach geschehen - nachträglich eine Genehmigung einholen und Geld zurückhaben will, wird bei der Gemeinde leer ausgehen. Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass die Herstellungs- und Materialkosten für die „privat organisierte Sanierung der Gehwege“ von der Verwaltung nicht erstattet werden.

Sollten Grundstückseigentümer ein eigenes Interesse an der Instandsetzung der Gehwege an seinem Grundstück haben, muss das Vorhaben mit dem Fachbereich Tiefbau/Infrastruktur der Gemeinde Mainhausen abgestimmt werden, erläutert Disser. Dabei stehen die Mitarbeiter mit Tipps und bautechnischen Ratschlägen zur Seite und unterstützen die Bürger bei den Sanierungsvorhaben und der Antragsstellung. Kleinere Reparaturarbeiten erledigen Mitarbeiter des Bauhofs. Die Sanierung der Gehwege wird in einer Prioritätenliste der Gemeinde festgelegt, erläutert Bürgermeisterin Disser abschließend. Sie könne es durchaus verstehen, dass jemand, der seinen Hof saniert, alles schön haben will. Aber über die Gehwege befinde ausschließlich die Gemeinde. (sig)