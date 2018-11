Mainhausen investiert 1,8 Millionen in Sporthalle

Mainhausen - Rund 1,8 Millionen Euro investiert die Gemeinde Mainhausen in die marode Sporthalle im Ortsteil Zellhausen. Ein Investitionszuschuss aus der Hessenkasse unterstützt diese Maßnahme.

Der Zustand der Sporthalle Zellhausen war bereits in der Auseinandersetzung um die Teilnahme der Gemeinde an der Hessenkasse Thema. „Mit einem Investitionskostenzuschuss kann das marode Dach saniert werden“, sagte Bürgermeisterin Ruth Disser in der damaligen Diskussion. Allerdings ist es mit einer Dachsanierung und der bereits für 2018 geplanten Erneuerung von Heizung und Lüftung nicht getan.

„Gemeinsam mit einem auf Sporthallen spezialisierten Architekturbüro haben wir in den vergangenen Monaten die Revitalisierung der Halle vorbereitet“, erläutert die Verwaltungschefin. Eine lange Mängelliste, auf der neben einem undichten Gründach und einer defekten Lüftungsanlage auch nicht mehr zugelassene Prallwandverkleidungen stehen, „macht eine größere Sanierungsmaßnahme unumgänglich.“

Nach einer umfassenden Bestandsaufnahme hat das Büro daher Vorplanung und Kostenschätzung ausgearbeitet. „Als Kernmaßnahmen sind die Erneuerung der Dachabdichtung, der Einbau einer neuen Innendecke sowie der Austausch von Hallenboden und Prallwandverkleidungen zu nennen“, stellt der Leiter des Projektes in der Gemeindeverwaltung fest.

Des Weiteren werde durch die Umrüstung auf LED-Beleuchtung, den Einbau einer Hochleistungsdämmung im Dachbereich sowie eine Heizungs- und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung der Energieverbrauch erheblich reduziert und somit nachhaltig die Betriebskosten gesenkt. Die Dacharbeiten sollen im Frühjahr beginnen, die Arbeiten im Halleninneren Ende des nächsten Jahres.

„Nach Abschluss der Arbeiten entspricht die Halle dem aktuellen Stand der Technik und ist für die dauerhaft hohe Auslastung durch Schulen und Vereine gerüstet. Insgesamt investiert die Gemeinde 1,8 Millionen Euro“, so die Bürgermeisterin. Da neben dem Investitionszuschuss auch mit Zuschüssen aus einem Sonderinvestitionsprogramm des Landes gerechnet wird, wurde bereits ein entsprechender Förderantrag an das Innenministerium gestellt. In diesem Zusammenhang macht Disser auf eine wenig erfreuliche Überraschung im Festsetzungsbescheid zur Hessenkasse aufmerksam, der bereits vorliegt. Demnach erhält die Gemeinde einen Investitionszuschuss von 750 .006 Euro, muss aber zusätzlich einen Eigenanteil von 83. 334 Euro erbringen. „Eine Regelung, die so nicht kommuniziert wurde. Solche Sonderleistungen/Förderungen des Landes sind immer wieder mit Auflagen verbunden, die die Kommunen in tiefer in die Tasche greifen läßt.“ (mho)