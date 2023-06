Neubaugebiet Mainfächer: Warum junge Familien ihre Lebensplanung überdenken müssen

Von: Michael Hofmann

Mainhäuser Neubaugebiet Mainfächer: „Wir wurden regelrecht überrollt.“ © Hofmann, Michael

Fehlende Kita-Plätze, hohe Kredite fürs Eigenheim - Eltern verzweifeln an der aktuellen Situation im Neubaugebiet Mainfächer in Mainhausen.

Mainhausen – Wenn es je etwas wie ein Projekt „Junge Familien finden im Mainhäuser Neubaugebiet Mainfächer ein Zuhause“ gab, so droht es nun, lange vor seiner Entfaltung, kläglich an einer infrastrukturellen Schwäche zu scheitern. Und die löst eine existenzbedrohende Kettenreaktion aus. Wer trägt die Schuld daran? Das Land Hessen und seine unzureichende finanzielle Unterstützung in der Kinderbetreuung, sagt David Uhly (39), einer der jungen Hausbesitzer. Sein Problem ist auch das von weiteren 15 bis 20 Elternpaaren im Wohnquartier: Die bei Weitem nicht ausreichende Zahl von Kita-Plätzen – die Betreuung ist teilweise nur bis 12.30 Uhr möglich – hat indes nachhaltige Konsequenzen auf die gesamte Lebensplanung der jungen Familien.

Neben der fehlenden Kinderbetreuung geht es um Geld, genauer gesagt, geliehenes Geld. Denn viele der jungen Familien haben mit „Riesenproblemen“ finanzieller Art zu kämpfen: „Wir alle haben Kredite aufgenommen, die in zehn bis 15 Jahren getilgt sein müssen. Aber das war alles auf zwei Verdiener ausgelegt. Wir sind davon ausgegangen, dass unsere Kinder in einer Kita betreut werden und beide Eltern Geld verdienen können. Das ist nun mangels Kita-Plätzen nicht möglich.“ Uhly kennt Familien, die eigens aus Frankfurt in den Mainfächer gekommen sind, aber aufgrund der aussichtslosen Kita-Situation inzwischen wieder wegzogen – zurück nach Frankfurt.

Inflation und gestiegene Kosten belasten zusätzlich

Neben den Kreditlinien plagen die jungen Familien weitere Belastungen: die hohe Inflation, steigende Lebenshaltungs- und Energiekosten. Das alles muss nun mit nur einem Verdiener bestritten werden – plus Abzahlung und Tilgung des Hauskredits. „Die Elternperspektive hier: Pure Verzweiflung“, fasst Uhly zusammen. Denn auch die Pandemie mit ihrem Isolationszwang für die Kinder und die Tatsache, dass die Großeltern meist weit entfernt leben und bei der Betreuung nicht unterstützen können, haben tiefe Spuren hinterlassen. Die Kleinkinder haben während der Pandemie in dieser prägenden Entwicklungsphase kaum oder keinen Kontakt zu Gleichaltrigen bekommen. Die dringend notwendigen sozialen Kontakte fehlten oder waren spärlich. Und die Geschichte setzt sich fort, denn ohne Kontakt zu anderen Mädchen und Jungen in einer Kita ist die Isolation kaum zu durchbrechen.

Das einstige Postulat, dass beide Eltern gern auch ihre berufliche Karriere fortsetzen möchten, löst sich unter diesen Umständen in Luft auf. So übt Uhly seinen Lehrerjob aus, seine Frau (36) muss wegen der Betreuung ihres Kindes eine Pause einlegen, hat derzeit keine Chance auf Fortsetzung ihres Berufs bei einem renommierten Geldinstitut.

Mainfächer-Bewohner Uhly (l.), Bürgermeister Simon: „Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz nützt nichts, wenn es keine freien Plätze gibt.“ © Hofmann, Michael

Mainhausens Bürgermeister Frank Simon (SPD) ist nicht der Buhmann in dieser Geschichte. Im Gegenteil. Uhly bescheinigt dem Rathauschef Engagement und Hilfsbereitschaft. Allein, die Gemeinde ist in der Frage der Finanzierung der Kinderbetreuung überfordert und nicht der richtige Ansprechpartner. Eine Lösung müsse eine Stufe höher, also auf Landesebene, herbeigeführt werden, sagt Uhly, denn es handele sich um ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem.

Uhly spricht vom, seiner Ansicht nach, viel zu geringen staatlichen Engagement in der Kinderbetreuung mit lediglich sechs kostenlosen Stunden täglich, zudem vom bei 1 800 Euro gedeckelten Elterngeld und von der mangelnden Bereitschaft der Politik, überhaupt etwas an der verzweifelten Situation junger Eltern zu ändern. Seiner Ansicht nach völlig unverständlich, schließlich sollen aus Kindern ja mal Erwachsene und Steuerzahler werden.

Anspruch auf Kita-Platz nutzt nichts, wenn es keine Plätze gibt

Verzweiflung und Ohnmacht erzeugen Wut: „Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz nützt nichts, wenn es keine freien Plätze und keine Erzieherinnen gibt. Hessen ist ein reiches Bundesland, aber es passiert nicht viel. Wir haben keine Lobby. Wir brauchen mediale Aufmerksamkeit, das Land muss den Druck spüren“, sagt Uhly. So lange der Aufschrei nicht zu groß sei, ändere sich gar nichts.

Schnelle Lösungen scheinen indes nicht in Sicht. Als ein Bürgermeister das Thema kürzlich auf dem Hessentag ansprach, gab es Beschwichtigungen seitens der Landesregierung, mehr nicht.

Natürlich habe es vor der Vermarktung des Baugebiets Mainfächer eine Bedarfsabfrage zur mutmaßlichen Zuzugsstruktur gegeben, sagt Bürgermeister Frank Simon, „aber wir wurden regelrecht überrollt“. Statt etwa 20 Kindern, von denen plus/minus zehn Halbtags-, drei Vollzeit-, andere gar keine Betreuung benötigen, seien schließlich deutlich mehr Mädchen und Jungen in die Häuser und Wohnungen im Mainfächer eingezogen. Gut für Mainhausen wegen der jungen Familien, aber auch verbunden mit deutlich höheren Anforderungen, so der Rathauschef.

Verwaltung erhält Drohungen und steht unter Druck

Letztlich sei dies alles mit einem Riesendruck auf die Eltern verbunden gewesen. „Alle brauchten einen Platz nach dem ersten Jahr.“ Diese Situation, so erinnert er sich, habe auch seine Verwaltung extrem belastet. Es sei zu Drohungen gekommen, Druck sei auch dort aufgebaut worden. Dabei habe das Schicksal so mancher jungen Familie große Betroffenheit bei seinen Kolleginnen und Kollegen ausgelöst. Die Besiedelung des Neubaugebiets begann 2018/2019, 750 bis 800 Personen leben derzeit dort.

Mit dem Bau der Kita, so räumt Bürgermeister Simon ein, sei „zu spät begonnen worden“, allerdings legt er auch reichlich formale Hindernisse in die Waagschale, die von der öffentlichen Hand bei Bauvorhaben einen langen Atem abfordern. „Sehr ernüchternd“ sei diese Erfahrung gewesen, sagt Simon und nennt Stichworte: Interessenbekundungsverfahren, technische Begleitung, Ausschreibung – jedes Gewerk extra. Und dann erst kommt das Ausschreibungsverfahren, das ein Jahr dauert und so weiter.

Neben dem reinen Bau des Kita-Gebäudes ist die Personalgewinnung ein inzwischen fast unüberwindbares Hindernis. Nur eine Mainhäuser Kita sei optimal versorgt, in den anderen Einrichtungen sorgen Krankheitsausfälle, Fluktuation und auch die Integrationsplätze für Probleme. „Vor allem die Verhaltensauffälligkeiten nehmen zu“, berichtet Simon, nach dessen Angaben ein Integrationsplatz fünf Regelplätzen entspricht.

Spanische Erzieherinnen: Ländliche Gegend unattraktiv

Die Idee mit den spanischen Erzieherinnen, das weiß David Uhly, klappe vielleicht in einer Großstadt wie Frankfurt, nicht aber auf dem für diese Arbeitskräfte – ohne Auto oder gute sonstige Verbindungen – völlig uninteressanten Land. Die viel gepriesene Tageseltern-Lösung ist unzureichend. „Im Wohngebiet gibt es nur eine Tagesmutter, und die ist ausgebucht.“

Auch die inzwischen bessere Bezahlung der deutschen Erzieherinnen hatte Konsequenzen. So sei der Job deshalb zweifellos attraktiver, doch entscheidet sich doch so manche nun deutlich bessergestellte Fachkraft für eine Reduzierung ihrer Arbeitsstunden. Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2020, so sagt Simon, sei die Zahl der Erzieherinnen in Mainhausen von 54 auf 74 angestiegen – doch nur sieben oder acht seien Vollzeitkräfte.

Wenn vom ländlichen Raum die Rede ist, werde auch stets von Perspektiven gesprochen, sagt David Uhly. Doch um diese zu schaffen, müsse man auch eine Chance bekommen. Die sieht David Uhly derzeit nicht. (Von Michael Hofmann)

Überdurchschnittliche Nachfrage nach Kitaplätzen Vier Millionen Euro kostet die Mainfächer-Kita, die im Herbst 2024 fertig sein soll. Mainhausen hat die kreisweit höchste Quote bei Kleinkindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Das führt zu einer überdurchschnittlichen Nachfrage nach Kitaplätzen. Die neue Einrichtung soll zwei U3-Gruppen (24 Kinder) und drei Ü3-Gruppen (75 Kinder) umfassen. Um das Außengelände zu vergrößern, wird ein Spielplatz integriert. Die Kita wird zweigeschossig errichtet, für Barrierefreiheit sorgt ein Aufzug. Nach der Fertigstellung zieht die derzeitige Kita „Pusteblume“ aus dem Kilianushaus in das neue Gebäude.

Gut 20 Mitarbeiter soll das Kita-Personal umfassen. Und so freut sich Bürgermeister Frank Simon zwar auf die Fertigstellung des Projektes, gleichzeitig bleibt auch im neuen Kindergarten die Personalgewinnung die größte Herausforderung. (Von Michael Hofmann)