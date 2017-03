CDU moniert Situation an Haltestelle Ostring

Mainhausen - Im Zuge der Debatte um den Doppelhaushalt 2017/2018 verabschiedete die Gemeindevertretung eine Reihe von Anträgen zum Zahlenwerk. Drei Drucksachen beschäftigten sich mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Von Oliver Signus

Nach den Änderungen bei der Linienführung nach der jüngsten Fahrplanänderung ist nach Ansicht der CDU-Fraktion vor allem die Haltestelle Ostring „kritisch zu betrachten“. So seien dort kurz vor Start der neuen Linienführung zwei kleinere Flächen eingeebnet, notdürftig befestigt und ein Haltestellenschild aufgestellt worden. Auf Grund der Verkehrssituation im Bereich der Haltestelle bestehe Gefahr für die dort wartenden Buskunden, meint die Union. „Der Verkehr fließt dort sehr zügig, viele Autofahrer halten sich nicht an die innerörtliche Höchstgeschwindigkeit, da die Freiflächen entlang der Straße nicht erwarten lassen, dass sich dort Fußgänger befinden.“ Auch das Überqueren der Straße sei mit „erheblich mehr Gefahren verbunden“ als an anderen („echten“) Bushaltestellen. Daher sind aus Sicht der CDU-Fraktion Verkehrssicherungsmaßnahmen (Querungshilfe, Tempolimit, Wetterschutz) „kurzfristig und dringend erforderlich, in den Haushalten sollten für den Bau von Haltestellen 200.000 Euro einzustellen.

Weil sich viele Pendler nach dem Inkrafttreten des neuen Busfahrplans im vergangenen Dezember über eine Verschlechterung von Verfügbarkeit und Taktung beschwert hätten, hat die CDU-Fraktion die Bildung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe angeregt, um Verbesserungsvorschläge zu entwickeln.

Betroffen ist von der Kritik unter anderem die Linie OF-86, die nur stündlich ab der Zellhausener Wiesenstraße über Mainflingen nach Obertshausen fährt. Während der Hauptverkehrszeit in den Morgen- und Abendstunden bestehe allerdings ab Ginkgoring Mainflingen ein 30-Minuten-Takt. Fahrgäste aus Zellhausen würden daher wichtige Anschlüsse wie den Regionalexpress nach Frankfurt Hauptbahnhof, der nur alle zwei Stunden fahre, nicht erreichen. Ebenso bestehe für Fahrgäste aus Richtung Mainmetropole keine Möglichkeit, direkt nach Zellhausen zu gelangen, da die Linie 86 in Mainflingen ende. Die Wartezeit auf die Linie OF-85 in den anderen Mainhausener Ortsteil betrage dann bis zu 25 Minuten. Verbesserungswürdig seien auch die Angebote auf der Linien 58 (Aschaffenburg - Rodgau/Weiskirchen) sowie beim Anrufsammeltaxi (AST).

Bilder: OP-Redakteurin in der Busfahrschule Zur Fotostrecke

Neben der Gründung der Arbeitsgruppe regte die CDU-Fraktion an, den Haushaltsansatz von 15.000 auf 40. 000 Euro zu erhöhen. Diese Forderung tauchte auch in einem gemeinsamen Antrag von CDU und SPD auf, und zwar ab dem Haushaltsjahr 2018 (analog zu 2016). Im Haupt- und Finanzausschuss solle zudem gemeinsam mit Vertretern der Kreisverkehrsgesellschaft über „kurzfristige Verbesserungen“ bei der Taktung beraten werden. Das Ergebnis der interfraktionellen Arbeitsgruppe wird den Ausschüssen und der Gemeindevertretung vorgelegt. Der Gemeindevorstand erhielt den Auftrag, gemeinsamt mit Hessen Mobil für die Absicherung der Bushaltestellen Ostring zu sorgen. Alle Anträge wurden einstimmig verabschiedet.