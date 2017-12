Rechnungsprüfungsamt beanstandet Kosten für Überlaufbecken

Mainhausen - Die Rechnungsabschlüsse für den kommunalen Haushalt Mainhausens sind meist unspektakulär und werden in der Gemeindevertretung ohne Diskussionen verabschiedet. Im Abschluss für 2014 hatte das Rechnungsprüfungsamt des Kreises jedoch etwas zu beanstanden, und die UWG hakte nach. Immerhin ging es um knapp 30. 000 Euro. Von Oliver Signus

Weil die Gemeinde Rechnungen beglichen hat, die sie eigentlich gar nicht hätte bezahlen müssen, hat die UWG-Fraktion in der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstagabend im Bürgerhaus von Mainflingen den Jahresabschluss für das Jahr 2014 abgelehnt. Hintergrund war ein Einwand des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Offenbach, das Rechnungen bei Sanierung und Umbau eines Regenüberlaufbeckens auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage in Zellhausen nicht akzeptierte. Die Behörde monierte unter anderem die Kosten, die bei der Betoninstandsetzung entstanden.

Statt der laut Ausschreibung zu erwartenden Ausgaben in Höhe von knapp 95.000 Euro erhielt die Gemeinde eine Rechnung über rund 137.000 Euro, „weil Schäden deutlich höher waren, als im Leistungsverzeichnis ausgewiesen“, erläuterte UWG-Fraktionsvorsitzender Gerald Wissler.

So fielen zusätzliche Abbrucharbeiten an, außerdem gab es mehr Risse in den Betonteilen als erwartet. Das Rechnungsprüfungsamt schreibt daher in seiner Stellungnahme, dass „eine Mehrung solcher Schäden unverständlich ist“ und verweist auf das Leistungsverzeichnis, in dem alles aufgeführt sein müsse. Allein für die Abdichtung der Risse (Rissverpressung) musste die Gemeinde rund 13 200 Euro mehr bezahlen. Die Prüfer beanstandeten daher eine Begründung, warum diese Arbeit nicht gemäß Leistungsverzeichnis abgerechnet wurde, stellten aber keine Rückzahlungsforderungen.

Fast exakt 22.000 Euro sollte die Gemeinde nach Ansicht der Kreisbehörde hingegen von der Energieversorgung Offenbach (EVO) zurückverlangen. Das Unternehmen hatte Absaug- und Reinigungsarbeiten während der Sanierung in Rechnung gestellt. Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes war aber der Auftragnehmer und nicht die Gemeinde für die Wasserhaltung im Becken verantwortlich. „Die entsprechenden Positionen sind in den Leistungsverzeichnissen enthalten und wurden auch (...) abgerechnet.“ Das Amt beanstandete außerdem mehrere tausend Euro für zusätzliche Arbeitsstunden.

Das mit den Arbeiten beauftragte Planungsbüro wurde um eine Stellungnahme gebeten, für die es rund 810 Euro verlangte. Nach Ansicht Wisslers ein in dieser Form „einmaliger Vorgang“. Immerhin habe das Büro eingeräumt 706 Euro für Arbeitsstunden zuviel abgerechnet zu haben. Die Gemeinde habe dann ein weiteres Ingenieurbüro hinzugezogen und „eine Stellungnahme zur Stellungnahme“ in Auftrag gegeben. „Was das noch mal extra gekostet hat, ist (...) nicht ersichtlich, und die Arbeitsweise dieses Büros können wir auch nicht nachvollziehen“, merkte Wissler an. Auch seien Arbeitsstunden in dafür vorgesehenen Bautagebüchern nicht aufgeführt worden. Für die UWG stelle sich daher die Frage, wozu diese Aufstellungen gut seien, wenn sie nicht genutzt würden. Abschließend kritisierte Wissler, dass die Gemeinde laut Prüfer fast 29.000 Euro bezahlt habe, die sie nicht hätte bezahlen müssen.

Bürgermeisterin Ruth Disser (SPD) sagte dazu gestern auf Nachfrage, dass man sich nach ausführlichen Diskussionen im Gemeindevorstand und in der Fraktion zur Zahlung entschlossen habe. Grundlage für die Entscheidung seien die beiden Bewertungen der Ingenieurbüros gewesen, die dem Prüfungsamt nicht folgen wollten. Letztlich sei es eine Abwägungssache gewesen. So hätte ein Gericht den Sachverhalt klären müssen. Die Folge wäre ein jahrelanger und teurer Prozess gewesen.

Disser räumte ein, dass sie eine Beanstandung bei der Prüfung eines Jahresabschlusses in dieser Dimension noch nicht erhalten habe. Üblicherweise seien es „Kleinigkeiten“, und den Forderungen der Behörde leiste man auch Folge. Die Gemeindevertreter verabschiedeten die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 mehrheitlich, die UWG stimmte dagegen. Einhellig fiel das Votum hingegen bei der Prüfung des Jahresabschlusses für 2015 aus, dasselbe gilt für die Prüfung des Gesamtabschlusses 2015 der Gemeinde Mainhausen.

