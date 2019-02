K185-Sanierung: UWG befürchtet Verkehrsbelastung für Mainflingen

Mainhausen - Eine deutliche Zunahme der Verkehrsbelastung für Mainflingen, vor allem für die Anwohner von Brüder-Grimm- und Zellhäuser Straße, befürchtet die UWG Mainhausen, wenn die Sanierung der K 185 in Klein-Welzheim beginnt.

Das habe zur Folge, so Fraktionschef Gerald Wissler, dass der Verkehr in der Gegenrichtung über die genannten Mainflinger Straßen in Richtung L 2310 geleitet werde. Da die Gemeinde dazu bislang nicht informiert habe, will die UWG wissen, ob und welche Schritte unternommen wurden, um die Belastungen in Grenzen zu halten. „Wir können als Gemeinde nicht viel tun, der Verkehr muss abfließen“, kommentiert Bürgermeisterin Ruth Disser die Anfrage.

Wie werde ich Baugeräteführer/in? Zur Fotostrecke

Die Möglichkeit eines Vetos sei ihr neu, so die Rathauschefin. Ein Halteverbot werde es auf der Brüder-Grimm-Straße nicht geben. Parkende Autos zu beiden Seiten seien auch eine Art der Geschwindigkeitskontrolle. Allerdings sei eine Verkehrszählung geplant, um die Entwicklung zu dokumentieren. Dass die UWG erst jetzt anfrage, wundere sie, weil das Thema schon seit längerem diskutiert werde. (sig)

Lesen Sie auch: K185: Gericht stoppt Baubeginn - Anlieger atmen auf