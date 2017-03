Gemeinde erhöht Budgets für Jugendarbeit

Mainhausen - Die Gemeindevertreter Mainhausens haben in ihrer jüngsten Sitzung im Zuge der Haushaltsdebatte mehrheitlich beschlossen, den Etatansatz für die Jugendarbeit für die Jahre 2017/2018 um jeweils 10.000 auf 40.000 Euro zu erhöhen. Von Oliver Signus

Grundlage war ein Antrag der SPD-Mehrheitsfraktion. Vor dem Hintergrund eines stetigen Zuwachses an jungen Familien in der Gemeinde sei es wichtig, „jetzt und im Hinblick auf die Zukunft das Angebot für diese Zielgruppe zu erweitern.“ Dafür sei es notwendig, ein Programm auszuarbeiten, das den Bedürfnissen von Familien mit Kindern aller Altersstufen gerecht werde, so der Tenor. Dazu könnten nach SPD-Ansicht unter anderem folgende Angebote gehören: Spielplatzfest für Eltern mit Babys und Kleinkindern in beiden Ortsteilen, Kinderkino, Osterfreizeit, Ausflug in den Kletterpark für Kinder und Jugendliche, Mitternachtssport, Tischkickerturnier für Jugendliche.

Nach Möglichkeit sollten die örtlichen Vereine in die Ausgestaltung der neuen Angebote einbezogen werden, heißt es in der Antragsbegründung weiter. So hätten auch die Clubs die Möglichkeit, für sich zu werben. Für Planung und Betreuung müsse ausreichend Geld zur Verfügung stehen. daher sei der Etatansatz von 30.000 auf 40.000 Euro je Haushaltsjahr zu erhöhen.

Als unnötige Konkurrenz für die örtlichen Vereine wertete die CDU-Fraktion den Vorstoß. Nach „intensiver Prüfung“ sei die Union zu dem Schluss gekommen, dass das Pferd an der falschen Stelle aufgezäumt werde, so Fraktionsvorsitzender Johannes Wegstein. Die Clubs leisteteten bereits „vorbildliche Arbeit“, daher sei es sinnvoller, sie mit dem Geld zu unterstützen. Mit diesem Ziel brachte die CDU einen Änderungsantrag ein, der jedoch keine Mehrheit fand. Frank Simon (SPD), betonte, dass in die Konzeption drei Mainhausener Vereine eingebunden seien. Die UWG-Fraktion signalisierte ihre Unterstützung, allerdings nicht ohne einen kleinen Seitenhieb. So sollten keine Spielplätze mehr verkauft werden, „weil sonst keine Feste mehr möglich sind“, merkte Fraktionsvorsitzender Gerald Wissler süffisant an. Er spielte damit auf den Beschluss der SPD-Fraktion aus dem Jahr 2013 an, der den Verkauf von je einem Spielplatzgelände in Mainflingen und Zellhausen zufolge hatte.

Neben der antragstellenden SPD und der UWG stimmte auch die FDP-Fraktion zu, die CDU lehnte ab.

