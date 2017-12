Kaum Chancen auf Sanierung der „Babenhäuser“

Mainhausen - Seit Jahren versucht die Mainhausener Verwaltung für die Babenhäuser Straße Verkehrsberuhigungsmaßnahmen umzusetzen. Regelmäßig hagelt es Absagen von Hessen Mobil. Von Oliver Signus

Weil sich nun aber auch Bürger mit Vorschlägen zum Lärmminderungsplan beteiligen können, hofft Rathauschefin Ruth Disser, dass mehr Stimmen auch mehr Gehör finden. Die Babenhäuser Straße in Mainflingen gehört zu den größten Sorgenkindern der Gemeindeverwaltung. Seit Jahren, so sagt Bürgermeisterin Ruth Disser, bemühe sie sich darum Verbesserungen bei Lärmschutz und Sicherheit zu erreichen. Bislang vergebens. Stets folgen auf Anfragen der Gemeinde Absagen von Hessen Mobil. Das Wiesbadener Straßen- und Verkehrsmanagement ist zuständig für Landesstraßen wie die „Babenhäuser“.

Jüngst unternahm Disser einen erneuten Vorstoß, diesmal forderte sie einen neuen Belag für den Bereich zwischen Mainflinger und Heinrich-Heine-Straße. Kosten, „ganz grob geschätzt“: 180.000 Euro. Die Antwort aus Wiesbaden ließ nicht lange auf sich warten. Mit Hinweis auf die „geringen Finanzspielräume“ für die Umsetzung von Baumaßnahmen lehnte die Behörde auch dieses Ansinnen ab. Es könne „keine ausreichende Dringlichkeit“ gegenüber anderen Streckenabschnitten in Hessen festgestellt werden, „so dass die Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen werden kann“.

Ruth Disser sieht das naturgemäß anders. Die Straße sei in einem schlechten Zustand, die ohnehin stetig steigende Lärmbelastung nehme durch Schlaglöcher zu. Offensichtlich aber gehen bei der Bewertung des Ist-Zustandes die Meinungen weit auseinander. Während Disser der Ansicht ist, dass in der Babenhäuser Straße seit Jahren etwas getan werden müsse, sieht man das in Wiesbaden anders: Erst wenn sich „der Fahrbahnzustand des in Rede stehendende Streckenabschnittes in der nächsten Zeit zunehmend verschlechtert, wird Hessen Mobil diesen erneut fachlich bewerten und bei der Aufstellung des jährlichen Landesstraßenbauentwurfs berücksichtigen“.

Hoffnung, dass die Gemeinde Mainhausen doch noch Gehör findet, verbindet sie mit einem neuen Angebot, das das Regierungspräsidium in Darmstadt unterbreitet. Alle fünf Jahre sind Regierungsbezirke dazu verpflichtet, neue Lärmminderungspläne zu erstellen. Mit der Einführung des „Lärmminderungsplans +“ haben nun auch Bürger die Möglichkeit, sich ab der ersten Phase des Lärmaktionsplan zu beteiligen und Vorschläge einzureichen (www.beteiligung-lap-hessen.de).

Weil mehr Stimmen die Erfolgschancen erhöhen können, hofft Disser nun, dass die Bürger die Bemühungen der Verwaltung unterstützen. Insbesondere die betroffenen Anwohner sollten sich an dem Anhörungsverfahren beteiligen, rät sie. Auch Veränderungen an der Zellhausener Brüder-Grimm-Straße wären wünschenswert, sagt Disser, wenn auch nicht so dringend wie in Mainflingen. Im Bereich der TGZ-Kreuzung hat es übrigens die letzte bauliche Veränderung gegeben. Nachdem die Gemeindevertretung 2007 ein Sanierungskonzept für Mainhausener Bushaltestellen beschlossen hatte, gab es Ende 2010 einen Zuwendungsbescheid über 117.000 Euro. Das Geld wurde unter anderem für die Sanierung der Haltestelle in Zellhausen sowie den Bau einer Querungshilfe verwendet.