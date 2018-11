Mainhausen will Klimaschutz verbessern

Mainhausen - Geschriebenes gibt es genug, nun soll gehandelt werden. Die Energieversorgung Offenbach (EVO) ist federführend beim Projekt Kommunales Energieeffizienz Netzwerk, kurz KEEN, und sucht im Kreis Städte und Gemeinden, die sich dem Konzept anschließen wollen. Von Oliver Signus

Es ist gut ein Jahrzehnt her, dass die Gemeinde Mainhausen ein Klimaschutzkonzept der SPD beschlossen hat. Einiges hat sich seither auf diesem Gebiet getan, mit einem Energieeffizienzberater wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Doch der kostet viel Geld. „Es ist für eine kleine Gemeinde wie Mainhausen auch nicht sinnvoll, einen einzustellen“, sagt Bürgermeisterin Ruth Disser. Eine Alternative könnte das Kommunale Energieeffizienz Netzwerk (KEEN) sein, das im Kreisgebiet unter der Federführung der Energieversorgung Offenbach (EVO) läuft.

Dabei, so EVO-Sprecher Harald Hofmann, gehe es nicht darum, „Papier vollzuschreiben“. Die Kommunen wüssten, was zu tun ist, nun gehe es um die Umsetzung. Und er nennt die Vorteile des Konzeptes: So beteiligten sich die Kommunen an dem staatlich - zunächst für drei Jahre - geförderten Projekt, mit einer einer Art Mitgliedsbeitrag. Für Mainhausen könnten das etwa 6.000 Euro pro Jahr sein, schätzt Hofmann. Zum Vergleich: Ein Energieeffizienzberater - ein Ingenieur - würde eine Kommune ca. 100.000 Euro pro Jahr kosten.

Der Fachmann der EVO würde bis zu 20 Tagen pro Jahr für Mainhausen abgestellt, um nach konkreten energiesparenden Lösungen zu suchen. Dazu gehört zum Beispiel die sinnvolle Einrichtung von Photovoltaik. Sie sei am besten dort zu verwenden, wo die gewonnene Energie auch gleich wieder verbraucht wird, erläutert der EVO-Sprecher. Adäquate Gebäude waren Rathaus oder Kitas. Der Berater weiß auch, wie man Fördermittel bekommt, oder überprüft auch Bereiche, in denen Energie verschwendet werden könnte, ohne das es zunächst offensichtlich ist - bis die nächste Stromrechnung auf dem Tisch liegt. Profitieren sollen die beteiligten Kommunen - auch mit Seligenstadt sei man bereits im Gespräch - von der Netzwerkarbeit.

So sind vier Treffen pro Jahr mit den Mitglieder angedacht, bei denen es Gelegenheit zum Austausch gibt. Ruth Disser sieht eine Reihe von Vorteilen in dem Netzwerk. So sei es gerade für kleine Kommunen eine gute Möglichkeit, die Bemühungen um den Klimaschutz mit weniger Aufwand, kostengünstig und praxisbezogen fortzusetzen bzw. auszubauen. KEEN soll im nächsten Jahr an den Start gehen, sagt Dr. Christoph Maier, Vorstandsvorsitzender der EVO, der für das Konzept wirbt. Gemeinsam könne man nach Lösungen suchen, Klimaschutzziele erreichen und zugleich Kosten sparen.