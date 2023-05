Mainhausen will Wasserverbrauch notfalls limitieren

Von: Laura Oehl

Teilen

Sobald bei einem Trinkwasser-Notstand die neue Gefahrenverordnung der Gemeinde greift, müssen die Rasensprenger in Mainhausen erst einmal abgestellt werden. © Löw

Mit einer neuen Verordnung will die Gemeinde Mainhausen in Notsituationen den Verbrauch von Trinkwasser einschränken und damit die Versorgung sichern.

Mainhausen – Trinkwasser auch in Zeiten von Notständen sichern – das ist das Ziel einer neuen Gefahrenabwehrverordnung, die die Mainhäuser Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen haben. Mit der Verordnung soll die Gemeinde den Verbrauch von Trinkwasser bei Versorgungsnotständen einschränken können.

„Wasser ist ein existenzielles Problem und geht jeden etwas an“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Gabriele Hug und verwies auf die Wasserampel des Zweckverbands Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO), die trotz des vielen Niederschlags in den vergangenen Wochen bereits auf Gelb steht. Der ZWO bittet die Kommunen in diesem Stadium, die Bürger aufzufordern, sorgsam mit Trinkwasser umzugehen und beispielsweise die Gartenbewässerung zu reduzieren, keine privaten Fahrzeuge zu waschen oder auf das Füllen von Pools und Zisternen zu verzichten.

Rasensprengen und Springbrunnen in Mainhausen im Notfall verboten

Verhaltensregeln wie diese kann die Gemeinde Mainhausen künftig auch als Verbote erlassen, sollte ein Trinkwassernotstand eintreten. In zwölf Ziffern legt die Gemeinde in der neuen Gefahrenabwehrverordnung fest, wo und in welchen Zeiträumen im Falle eines Notstands kein Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz verwendet werden darf: Darunter fallen auch das Bewässern von Grün- und Parkanlagen, Bäumen und Sträuchern sowie von Sportplätzen. Auch Springbrunnen und Wasserspielanlagen dürfen dann nicht mehr betrieben sowie Terrassen, Wände und Höfe nicht mehr abgespritzt werden. Die Beregnung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen wird durch die Verordnung zeitlich begrenzt.

Wer gegen die Regelungen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5 000 Euro „für jeden Fall der Zuwiderhandlung“ rechnen. Ausnahmen gibt es beispielsweise dann, wenn das Bewässern nötig ist, um Schäden von Pflanzen abzuhalten oder für gewerbliche Nutzungen von Hochdruckreinigern.

Mainhausen mit Vorreiterrolle im Kreis

Mit der neuen Verordnung habe man im Kreis eine Vorreiterrolle, erklärte Gabriele Hug. So erhoffen sich die Gemeindevertreter auch eine Signalwirkung in Richtung der Mainhäuser Bürger. „Jeder kann etwas beitragen, um Wasser zu sparen“, sagte Hug und schloss die Gemeinde dabei nicht aus: Auch Entsiegelung, mehr Schatten oder das Umleiten von Regenwasser zu Baumscheiben an Straßen seien Maßnahmen, die bereits jetzt ergriffen werden könnten.

Die Verbote der Verordnung seien nur das letzte Mittel. Das betonte auch SPD-Fraktionsvorsitzender Kai Gerfelder. Es könne nicht nur darum gehen, mit Restriktionen den Verbrauch zu senken. „Wenn die Region als Wohn- und Wirtschaftsstandort bestehen bleiben will, muss die Trinkwasserversorgung langfristig gesichert werden“, so Gerfelder. Dafür müsse der ZWO Versäumnisse der vergangenen Jahre ausgleichen und mehr Wasser zur Verfügung stellen.

Mainhäuser Verordnung: Umgang mit privaten Brunnen unklar

Kritik an der neuen Verordnung gab es von Gerald Wißler, dessen UWG-Fraktion dem einstimmig angenommenen Antrag dennoch zustimmte. Wißler bemängelte, dass die Landesregierung die Verantwortung beim Thema Wasser an die Gemeinden abgebe. Zudem bleibe die Frage, wie mit privaten Brunnen umzugehen sei. „Wenn die Verordnung greift und ein Nachbar mit privatem Brunnen weiter auf das Grundwasser zugreifen kann, ist das dem sozialen Frieden nicht zuträglich“, so Wißler.

Aufgeschreckt habe die bereits seit einiger Zeit zur Diskussion stehende Verordnung aber schon, erklärte Bürgermeister Frank Simon. So hätten bereits einige Bürger angefragt, ob sie ihre Brunnen noch befüllen dürften. (Von Laura Oehl)